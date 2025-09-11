Robertet voit son bénéfice net bondir de 13% au 1er semestre

Robertet a publié un bénéfice net part du Groupe de 58,5 millions d'euros au premier semestre 2025, en hausse de 13,2% par rapport aux 51,7 millions d'euros enregistrés un an plus tôt. Le bénéfice net par action s'établit à 27,9 euros, contre 24,7 euros au premier semestre 2024, soit une progression de 13%.



Le chiffre d'affaires consolidé atteint 446,3 millions d'euros, en croissance de 7,7% en données publiées et de 9,2% en organique, porté notamment par les divisions Matières Premières (+14,4%) et Arômes (+10,7%).



L'EBITDA courant progresse de 12,7% pour atteindre 100,2 millions d'euros, représentant une marge de 22,5% du chiffre d'affaires, contre 21,4% un an plus tôt. Cette amélioration reflète un mix produit favorable, notamment grâce à la parfumerie fine, et ce malgré la hausse des coûts d'exploitation.



Evoquant 'une performance solide au premier semestre 2025', Jérôme Bruhat, directeur général, estime que la croissance soutenue en Europe et les avancées sur les nouveaux marchés sont 'très encourageantes, malgré les incertitudes à court terme liées aux droits de douane américains et aux fluctuations de change'.



Pour l'ensemble de l'exercice 2025, le Groupe confirme ses objectifs, visant une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 5% et 7%, ainsi qu'une amélioration de son EBITDA courant, en ligne avec ses ambitions à horizon 2030.