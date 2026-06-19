Dans une ruée vers l'or où les mineurs abandonnent généralement leurs rêves et leur santé, c'est en leur vendant des pelles et des pioches que les astucieux font fortune.

Le courtier grand public Robinhood et son offre de services en théorie gratuite pour ses utilisateurs - souvent peu sophistiqués voire totalement béotiens en matière de finance - l'a compris depuis le début.

Difficile pour quiconque de s'imaginer au meilleur endroit au meilleur moment, avec un enthousiasme débordait des investisseurs particuliers pour les émissions les plus spéculatives du marché - par exemple la récente IPO de SpaceX - les cryptomonnaies et, demain, l'explosion des marchés prédictifs.

À l'heure de la "gamification" totale, le pari, autrefois limité à une industrie régulée et des monopoles d'État, devient une activité grand public qui englobe tout et n'importe quoi : événements sportifs, politiques, économiques, agricoles, météorologiques, etc.

Un tel horizon sans frontières ne peut qu'exciter les ambitions du groupe fondé par Vlad Tenev, ainsi que celles des investisseurs, qui valorisent actuellement Robinhood à soixante fois ses profits attendus cette année, contre trente-huit pour Interactive Brokers, et seize fois pour Charles Schwab.

Robinhood a du reste bien intégré l'absolue nécessité de rapidement se réinventer en diversifiant son offre. Le courtier réalise en l'état un sixième de son chiffre d'affaires sur les intérêts des prêts sur marge ; un cinquième sur les cryptos ; et un quart sur les options.

Autant dire que la manne générée par ces segments d'activité pourrait subitement s'assécher en cas de baisse de la fièvre spéculative qui s’est emparée du public, toujours très forte en Amérique du Nord, voire franchement hors de contrôle ces temps-ci.

Le courtier new-yorkais entend par ailleurs se positionner sur les actifs privés, notamment via des dispositifs de "tokenisation" qui permettraient aux investisseurs particuliers de participer aux cercles autrement très fermés du venture capital et du private equity.

Sans garde-fous appropriés, on imagine sans peine les dégâts qu'une telle aventure pourrait causer chez un grand public peu rompu aux affaires, tout à coup exposé à des marchés opaques et illiquides, où l'avantage de l'information serait entièrement aux mains des émetteurs et de leurs agents.

Les obstacles sont donc de taille. Sur les marchés prédictifs, les plateformes Kalshi et Polymarket ont pris une nette longueur d'avance. Sur les actifs privés, il faudrait un régulateur excessivement clément - sinon naïf ou complice - pour faire sauter la digue.

Robinhood a mis ses comptes dans le vert durant l'exercice fiscal 2024, et générait en 2025 un résultat d'exploitation représentant pas loin de la moitié de son chiffre d'affaires - chiffre d'affaires qui, lui-même, a plus que doublé en deux ans.