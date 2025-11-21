L’action Robinhood a enregistré une chute de 10,1% jeudi, poursuivant une série de pertes qui l’a conduite à reculer de 13,3% sur la semaine. Depuis le début du mois de novembre, la plateforme de courtage en ligne a vu sa valorisation fondre de plus de 27%, effaçant une grande partie des gains accumulés plus tôt dans l’année. Ce repli s’inscrit dans un contexte de désengagement des investisseurs particuliers des actifs les plus volatils, en particulier les cryptomonnaies et les valeurs technologiques liées à l’intelligence artificielle.

Le modèle économique de Robinhood repose en grande partie sur l’activité spéculative des utilisateurs, fortement concentrée sur des segments à haut risque comme le bitcoin et les actions à fort potentiel de croissance. Or, ces deux moteurs ont connu un net retournement ces derniers jours. Le bitcoin a chuté de près de 12% sur la semaine, atteignant vendredi un plus bas à 80 548,09 dollars. Simultanément, Nvidia, considérée comme une valeur phare de l’IA, a perdu 5% sur la même période.

Ce double repli illustre la fragilité structurelle du modèle Robinhood, très dépendant des phases d’euphorie boursière. Alors que l’engouement pour les actifs spéculatifs s’estompe, la plateforme voit ses volumes d’activité et ses revenus affectés, sans relais de croissance clairement identifié à court terme. Le titre enregistrait un léger rebond dans les échanges avant-Bourse ce vendredi, sans pour autant compenser les pertes marquées des derniers jours.