L’action Robinhood a enregistré une chute de 10,1% jeudi, poursuivant une série de pertes qui l’a conduite à reculer de 13,3% sur la semaine. Depuis le début du mois de novembre, la plateforme de courtage en ligne a vu sa valorisation fondre de plus de 27%, effaçant une grande partie des gains accumulés plus tôt dans l’année. Ce repli s’inscrit dans un contexte de désengagement des investisseurs particuliers des actifs les plus volatils, en particulier les cryptomonnaies et les valeurs technologiques liées à l’intelligence artificielle.
Le modèle économique de Robinhood repose en grande partie sur l’activité spéculative des utilisateurs, fortement concentrée sur des segments à haut risque comme le bitcoin et les actions à fort potentiel de croissance. Or, ces deux moteurs ont connu un net retournement ces derniers jours. Le bitcoin a chuté de près de 12% sur la semaine, atteignant vendredi un plus bas à 80 548,09 dollars. Simultanément, Nvidia, considérée comme une valeur phare de l’IA, a perdu 5% sur la même période.
Ce double repli illustre la fragilité structurelle du modèle Robinhood, très dépendant des phases d’euphorie boursière. Alors que l’engouement pour les actifs spéculatifs s’estompe, la plateforme voit ses volumes d’activité et ses revenus affectés, sans relais de croissance clairement identifié à court terme. Le titre enregistrait un léger rebond dans les échanges avant-Bourse ce vendredi, sans pour autant compenser les pertes marquées des derniers jours.
Robinhood Markets, Inc. est spécialisé dans l'exploitation de plateformes mobiles d'investissements et de services financiers dédiées aux investisseurs institutionnels et aux particuliers. Le groupe exploite une plateforme d'investissement en ligne permettant aux clients d'investir sans commission dans des actions, des fonds négociés en Bourse (ETF), des actifs sous-jacents, des certificats américains d'actions étrangères, et d'acheter des actions lors d'une introduction en Bourse (IPO). Parallèlement, via sa plateforme, le groupe propose des services de transfert automatisé de titres financiers d'un compte de trading tiers vers la place de négociation Robinhood. En outre, Robinhood Markets, Inc. exploite une plateforme de négociation de cryptomonnaies (Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Dogecoin, Ethereum, Ethereum Classic et Litecoin) prenant en charge les données de marché en temps réel pour 9 crypto-monnaies. Par ailleurs, le groupe dispose d'une plateforme d'abonnement premium permettant aux abonnés d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires (accès instantané aux dépôts, à des rapports de recherche approfondie sur environ 1 000 actions via Morningstar, à des données boursières du Nasdaq, à l'investissement sur marge, à des prêts de titres, etc.), et d'une plateforme de gestion des liquidités. Le CA par type de revenus se répartit comme suit :
- revenus issus des transactions (55,8%) : notamment transactions sur les négociations d'options sur actions (46,1% des revenus), de cryptomonnaies (38%) et de titres (10,7%) ;
- revenus d'intérêts (37,6%) : notamment revenus d'intérêts sur les opérations de prêts de titres, sur les prêts sur marge et sur les liquidités et les titres en gestion séparée ;
- autres (6,6%),
A fin 2024, Robinhood Markets, Inc. compte 192,9 MdsUSD d'actifs en conservation pour le compte de 25,2 millions d'utilisateurs actifs mensuels.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.