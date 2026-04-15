Robinhood et Webull portés par l'assouplissement du day trading aux États-Unis
Les actions de Robinhood et Webull progressent respectivement d'environ 10% et 12% en séance, après que la validation d'une réforme majeure des règles encadrant le day trading par la SEC. Le régulateur a approuvé une proposition de la FINRA supprimant la limite qui restreignait les comptes de moins de 25 000 dollars à trois transactions sur cinq jours ouvrés, levant ainsi un frein important pour les investisseurs particuliers.
Ce changement permet désormais aux traders de détail d'effectuer un nombre illimité d'opérations intrajournalières, sous réserve de respecter de nouvelles exigences de marge ajustées en temps réel. L'obligation de maintenir un solde minimum de 25 000 dollars disparaît, une mesure critiquée pour son caractère jugé discriminant envers les investisseurs moins fortunés.
Pour les plateformes de courtage, cette évolution constitue un levier de croissance significatif. L'augmentation attendue du nombre de transactions par utilisateur devrait soutenir les revenus et renforcer l'engagement des clients, les traders actifs étant plus enclins à utiliser fréquemment ces applications. Le nouveau cadre réglementaire entrera en vigueur après la publication définitive des règles par la FINRA.
Robinhood Markets, Inc. est spécialisé dans l'exploitation de plateformes mobiles d'investissements et de services financiers dédiées aux investisseurs institutionnels et aux particuliers. Le groupe exploite une plateforme d'investissement en ligne permettant aux clients d'investir sans commission dans des actions, des fonds négociés en Bourse (ETF), des actifs sous-jacents, des certificats américains d'actions étrangères, et d'acheter des actions lors d'une introduction en Bourse (IPO). Parallèlement, via sa plateforme, le groupe propose des services de transfert automatisé de titres financiers d'un compte de trading tiers vers la place de négociation Robinhood. En outre, Robinhood Markets, Inc. exploite une plateforme de négociation de cryptomonnaies (Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Dogecoin, Ethereum, Ethereum Classic et Litecoin) prenant en charge les données de marché en temps réel pour 8 crypto-monnaies. Par ailleurs, le groupe dispose d'une plateforme d'abonnement premium permettant aux abonnés d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires (accès instantané aux dépôts, à des rapports de recherche approfondie sur environ 1 000 actions via Morningstar, à des données boursières du Nasdaq, à l'investissement sur marge, à des prêts de titres, etc.), et d'une plateforme de gestion des liquidités. Le CA par type de revenus se répartit comme suit :
- revenus issus des transactions (58,8%) : notamment transactions sur les négociations d'options sur actions (42,7% des revenus), de cryptomonnaies (34,3%) et de titres (11,5%) ;
- revenus nets d'intérêts (33,8%) : notamment revenus d'intérêts sur les opérations de prêts de titres, sur les prêts sur marge et sur les liquidités et les titres en gestion séparée ;
- autres (7,4%),
A fin 2025, Robinhood Markets, Inc. compte 322,1 MdsUSD d'actifs en conservation pour le compte de 27 millions d'utilisateurs actifs mensuels.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.