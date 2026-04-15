Ce changement permet désormais aux traders de détail d'effectuer un nombre illimité d'opérations intrajournalières, sous réserve de respecter de nouvelles exigences de marge ajustées en temps réel. L'obligation de maintenir un solde minimum de 25 000 dollars disparaît, une mesure critiquée pour son caractère jugé discriminant envers les investisseurs moins fortunés.

Pour les plateformes de courtage, cette évolution constitue un levier de croissance significatif. L'augmentation attendue du nombre de transactions par utilisateur devrait soutenir les revenus et renforcer l'engagement des clients, les traders actifs étant plus enclins à utiliser fréquemment ces applications. Le nouveau cadre réglementaire entrera en vigueur après la publication définitive des règles par la FINRA.