Robinhood et Webull portés par l'assouplissement du day trading aux États-Unis

Les actions de Robinhood et Webull progressent respectivement d'environ 10% et 12% en séance, après que la validation d'une réforme majeure des règles encadrant le day trading par la SEC. Le régulateur a approuvé une proposition de la FINRA supprimant la limite qui restreignait les comptes de moins de 25 000 dollars à trois transactions sur cinq jours ouvrés, levant ainsi un frein important pour les investisseurs particuliers.

Ce changement permet désormais aux traders de détail d'effectuer un nombre illimité d'opérations intrajournalières, sous réserve de respecter de nouvelles exigences de marge ajustées en temps réel. L'obligation de maintenir un solde minimum de 25 000 dollars disparaît, une mesure critiquée pour son caractère jugé discriminant envers les investisseurs moins fortunés.



Pour les plateformes de courtage, cette évolution constitue un levier de croissance significatif. L'augmentation attendue du nombre de transactions par utilisateur devrait soutenir les revenus et renforcer l'engagement des clients, les traders actifs étant plus enclins à utiliser fréquemment ces applications. Le nouveau cadre réglementaire entrera en vigueur après la publication définitive des règles par la FINRA.