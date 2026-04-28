Robinhood recule après des résultats moins solides qu'ils n'en ont l'air
Robinhood chute d'environ 4% dans les échanges post-marché après une publication trimestrielle contrastée, marquée par un chiffre d'affaires inférieur aux attentes malgré une activité client encore soutenue.
Le courtier en ligne américain a dégagé 1,07 MdUSD de revenus au premier trimestre, en hausse de 15% sur un an, mais sous le consensus proche de 1,14 MdUSD. Le bénéfice dilué par action ressort à 0,38 USD, en progression de 3% sur un an, mais légèrement inférieur aux attentes. Le marché sanctionne surtout la décélération séquentielle, puisque les revenus reculent de 17% par rapport au quatrième trimestre et que la marge d'Ebitda ajusté tombe à 50%, contre 59% trois mois plus tôt.
Le point faible vient des cryptomonnaies, avec des revenus en chute de 47% sur un an à 134 MUSD et des volumes notionnels crypto de l'application Robinhood en baisse de 48%. Cette pression efface en partie les progrès réalisés ailleurs, notamment dans les options, les actions et les contrats événementiels, qui continuent de soutenir les revenus transactionnels.
Le dossier n'est pas pour autant cassé puisque les dépôts nets atteignent 17,7 MdsUSD, soit un rythme annualisé de 22%, les abonnés Gold progressent de 36% à 4,3 millions et les actifs sur la plateforme restent en hausse de 39% sur un an à 307 MdsUSD. Robinhood continue donc d'élargir son écosystème au-delà du courtage classique, avec la banque, les produits premium, les marchés prédictifs et les "Trump Accounts", un programme public américain de comptes d'investissement destinés aux enfants.
Mais le groupe relève aussi sa prévision de dépenses pour 2026 à 2,7-2,825 MdsUSD pour intégrer 100 MUSD d'investissements liés aux Trump Accounts. Robinhood continue donc de croître, mais le marché demande désormais une conversion plus nette entre innovation produit, revenus récurrents et rentabilité.
Robinhood Markets, Inc. est spécialisé dans l'exploitation de plateformes mobiles d'investissements et de services financiers dédiées aux investisseurs institutionnels et aux particuliers. Le groupe exploite une plateforme d'investissement en ligne permettant aux clients d'investir sans commission dans des actions, des fonds négociés en Bourse (ETF), des actifs sous-jacents, des certificats américains d'actions étrangères, et d'acheter des actions lors d'une introduction en Bourse (IPO). Parallèlement, via sa plateforme, le groupe propose des services de transfert automatisé de titres financiers d'un compte de trading tiers vers la place de négociation Robinhood. En outre, Robinhood Markets, Inc. exploite une plateforme de négociation de cryptomonnaies (Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Dogecoin, Ethereum, Ethereum Classic et Litecoin) prenant en charge les données de marché en temps réel pour 8 crypto-monnaies. Par ailleurs, le groupe dispose d'une plateforme d'abonnement premium permettant aux abonnés d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires (accès instantané aux dépôts, à des rapports de recherche approfondie sur environ 1 000 actions via Morningstar, à des données boursières du Nasdaq, à l'investissement sur marge, à des prêts de titres, etc.), et d'une plateforme de gestion des liquidités. Le CA par type de revenus se répartit comme suit :
- revenus issus des transactions (58,8%) : notamment transactions sur les négociations d'options sur actions (42,7% des revenus), de cryptomonnaies (34,3%) et de titres (11,5%) ;
- revenus nets d'intérêts (33,8%) : notamment revenus d'intérêts sur les opérations de prêts de titres, sur les prêts sur marge et sur les liquidités et les titres en gestion séparée ;
- autres (7,4%),
A fin 2025, Robinhood Markets, Inc. compte 322,1 MdsUSD d'actifs en conservation pour le compte de 27 millions d'utilisateurs actifs mensuels.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.