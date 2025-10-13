Robinhood Markets explore de nouvelles opportunités dans le secteur en plein essor des marchés de prédiction, où les investisseurs parient sur la réalisation d’événements politiques, économiques ou sportifs. JB Mackenzie, vice-président et directeur général des activités à terme et internationales du courtier, a déclaré à Reuters que l’entreprise étudiait des acquisitions potentielles pour accélérer son développement dans ce domaine, tout en s’appuyant sur ses équipes internes d’ingénierie. L’objectif, selon lui, est de trouver un équilibre entre croissance externe et innovation maison.

Les marchés de prédiction connaissent un fort regain d’intérêt depuis l’élection présidentielle américaine de 2024. De nouveaux acteurs comme Underdog se positionnent sur les contrats liés aux compétitions sportives, tandis que les grands groupes financiers commencent à s’y intéresser : l’Intercontinental Exchange, propriétaire du NYSE, a récemment investi 2 milliards de dollars dans Polymarket. Robinhood, déjà présent sur ce segment via sa plateforme de contrats événementiels lancée en mars avec Kalshi et ForecastEx, représenterait entre 25% et 35% des volumes quotidiens de Kalshi selon Piper Sandler, pour des revenus annualisés dépassant 200 millions de dollars.

Portée par cette diversification au-delà du courtage traditionnel, Robinhood affiche une progression spectaculaire en Bourse : son action a bondi de 273% depuis janvier, valorisant l’entreprise à plus de 123 milliards de dollars et lui ouvrant les portes du S&P 500. Mackenzie précise toutefois que le groupe reste ouvert à d’autres options stratégiques, telles que des coentreprises ou partenariats, afin de consolider sa position sur un marché en rapide structuration.