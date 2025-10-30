Roblox a présenté des résultats solides au troisième trimestre, avec un chiffre d’affaires en hausse de 48% sur un an à 1,36 milliard de dollars, et des réservations bondissant de 70% à 1,92 milliard, bien au-dessus des attentes. Le nombre moyen d’utilisateurs actifs quotidiens a atteint 151,5 millions, en progression de 70% sur un an, témoignant de la forte expansion de la plateforme. La perte nette s’est établie à 255 millions de dollars, soit 37 cents par action, un résultat meilleur que prévu malgré une stagnation par rapport à l’an dernier.

Cependant, l’action a chuté de 11% jeudi, les marchés réagissant négativement à la révision à la hausse des dépenses d’investissement, désormais estimées à 468 millions de dollars pour l’année. Roblox prévoit une pression sur ses marges opérationnelles, liée à l’augmentation des coûts d’infrastructure et de sécurité, ainsi qu’à la montée des taux du programme DevEx, qui rémunère les créateurs. Le revenu moyen par utilisateur actif quotidien a par ailleurs déçu, atteignant 12,68 dollars, en deçà des prévisions.

Malgré un relèvement significatif de ses prévisions de réservations annuelles, désormais comprises entre 6,57 et 6,62 milliards de dollars, les investisseurs restent préoccupés par l’impact à court terme des investissements sur la rentabilité. Le PDG David Baszucki a néanmoins réaffirmé l’ambition du groupe de capter 10% du marché mondial du jeu vidéo, misant sur la croissance continue de sa base d’utilisateurs et le renforcement de son écosystème de créateurs.