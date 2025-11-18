Roche bondit en Bourse après des résultats positifs dans le cancer du sein

Roche gagne plus de 6% mardi à la Bourse de Zurich suite à l'annonce du succès d'un essai clinique de phase III dans le cancer du sein, un marché sur lequel le laboratoire pharmaceutique suisse reste toutefois en butte à une forte concurrence.



L'étude sur son giredestrant a atteint son critère d'évaluation principal dans la population ciblée, à savoir les patients atteints d'un cancer du sein précoce positif aux récepteurs aux oestrogènes, HER2-négatif et résistant à une thérapie endocrine adjuvante antérieure, en démontrant une amélioration 'statistiquement significative et cliniquement pertinente' de leur survie en comparaison d'une thérapie endocrine standard.



'Les résultats présentés aujourd'hui confirment le potentiel du giredestrant en tant que nouvelle hormonothérapie de référence pour les personnes atteintes d'un cancer du sein à un stade précoce, période où une guérison est encore possible', a déclaré Levi Garraway, le directeur médical et responsable de la recherche chez Roche.



Dans un communiqué, le groupe rappelle que la majorité des cas de cancer du sein sont diagnostiqués à un stade précoce et que la forme hormono-positive représente environ 70% des diagnostics.



Et si les données concernant la survie globale des patients étaient encore trop limitées au moment de l'analyse intermédiaire, une tendance favorable s'est clairement dessinée, ajoute-t-il.



Ces résultats étaient accueillis favorablement par les analystes, qui valident de leur point de vue l'efficacité de ce régulateur sélectif des récepteurs à oestrogènes (SERD) à administration orale.



'Les SERD oraux, comme giredestrant, ouvrent une nouvelle voie thérapeutique plus pratiques, mieux dosables, et potentiellement plus efficaces', réagissent les analystes d'AllInvest Securities.



Les équipes de Jefferies saluent elles aussi des conclusions plutôt favorables, en exprimant cependant quelques réserves concernant les avancées de la concurrence.



'AstraZeneca n'est pas très loin derrière et devrait présenter l'an prochain des résultats dans la même indication, avec une approche qui s'annonce plus pragmatique', indique le broker américain.



'Il reste donc à déterminer dans quelle mesure ces données redéfiniront la prise en charge des cancers du sein HR+ précoces. La réaction du marché devrait être positive, mais il est sans doute trop tôt pour crier victoire', estime Jefferies.



Vers 9h30, le titre du groupe biopharmaceutique grimpait de 6,8%, signant la meilleure performance de l'indice suisse SMI et la deuxième plus forte hausse de l'indice STOXX 600 en Europe.



Avec cette progression, Roche augmente sa capitalisation boursière d'une quinzaine de milliards de francs suisses et revient en direction de ses plus hauts depuis 2022 atteints au mois de mars dernier.