Roche bouge peu après ses revenus trimestriels

Le laboratoire suisse (+0,03%, à 320,10 francs suisses) a ouvert l'exercice 2026 sur une note positive, porté par ses nouveaux médicaments et une offensive stratégique dans l'intelligence artificielle et l'obésité. Si l'effet de change pèse sur les chiffres rapportés, la dynamique opérationnelle reste vigoureuse.

Au premier trimestre 2026, le groupe Roche affiche une croissance de son chiffre d'affaires de +6% à taux de change constants. Cette performance témoigne de la forte demande pour ses solutions de santé, bien que la force du franc suisse entraîne une baisse comptable de 5% une fois convertie en monnaie locale.



Dans le détail, les ventes de la division Pharmaceutique ont augmenté de 7% à changes constants, grâce à la croissance soutenue des ventes de traitements pour des maladies graves. Au niveau des produits, les principaux moteurs de la croissance ont été : Xolair (urticaire chronique, allergies alimentaires), Phesgo (cancer du sein), Hemlibra (hémophilie), Vabysmo (maladies oculaires graves) et Ocrevus (sclérose en plaques).



Les ventes de la division Diagnostics ont progressé de 3%, toujours à changes constants. Roche détaille que la demande pour les solutions de laboratoire central et d'anatomopathologie (spécialité qui médicale qui étudies les anomalies des tissus et des cellules pour diagnostiquer les maladies) a plus que compenser l'impact des réformes tarifaires de santé en Chine.



Les objectifs 2026 ont été confirmés et Roche prévoit toujours une croissance de son chiffre d'affaires dans le milieu de la fourchette à un chiffre, à taux de change constant. Le bénéfice par action de base devrait quant à lui progresser dans le haut de la fourchette à un chiffre, dans les mêmes conditions. Enfin, le dividende devrait augmenter en francs suisses.



La réaction des analystes



Commentant cette publication, Jefferies estime que les ventes du premier trimestre sont "globalement conformes au consensus". Concernant les objectifs, la banque d'investissement américaine indique que le consensus actuel se situe juste au-dessus du point médian de la fourchette de croissance des ventes pour 2026. En revanche, il se situe dans le bas de la fourchette visée pour la croissance du bénéfice par action. La recommandation de Jefferies reste à sous-performance avec une cible de cours de 230 francs suisses.



Chez Oddo BHF, en revanche, la publication est qualifiée d'inférieure aux attentes. Les ventes publiées sont moins bonnes que prévu, pénalisées par la performance en demi-teinte de certains produits pharmaceutiques clés et de la division Diagnostic (notamment à cause d'un impact de change négatif plus important que prévu). Les analystes d'Oddo BHF ont confirmé leur avis à sous-performance sur le titre, avec un objectif de cours toutefois supérieur à celui de Jefferies, situé à 300 francs suisses.