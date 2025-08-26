Roche : début de construction d'une usine en Caroline du Nord

Roche fait part du début de la construction, par sa filiale Genentech, d'un nouveau site de fabrication à Holly Springs, en Caroline du Nord, marquant l'établissement de la première usine de fabrication de Genentech sur la côte Est américaine.



Cette usine de 65.000 m² est stratégiquement conçue pour soutenir la production du futur portefeuille de médicaments métaboliques du groupe de santé, y compris ses traitements de nouvelle génération contre l'obésité.



Ce premier investissement de Genentech en Caroline du Nord est estimé à plus de 700 millions de dollars et fait partie de l'engagement de 50 milliards de Roche à investir aux États-Unis. Le site créera plus de 1.900 emplois.



La nouvelle installation devrait être achevée d'ici 2029, intégrant des technologies de biofabrication modernes, ainsi que des capacités avancées d'automatisation et numériques. Le terrain de 400.000 m² permettra une future expansion.