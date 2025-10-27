Roche démarre la semaine dans le rouge, Jefferies juge l'action trop chère

L'action Roche signe lundi matin la deuxième plus forte baisse du SMI à la Bourse de Zurich, pénalisée par une note de Jefferies, qui a abaissé sa recommandation sur la valeur de 'conserver' à 'sous-performance' en raison d'inquiétudes portant sur les perspectives du groupe biopharmaceutique.



A 10h40, le titre perd 2,2% alors qu'au même moment, l'indice SMI recule de 0,5%.



Jefferies, qui ramène en parallèle son objectif de cours sur la valeur de 270 à 230 francs suisses, estime que le portefeuille actuel de médicaments du laboratoire bâlois devrait continuer de croître jusqu'en 2028, avant de se stabiliser par la suite en raison de la perte de certains brevets et de l'apparition de génériques.



Le bureau d'études précise que le groupe mise le lancement de nouveaux médicaments et sur des acquisitions/partenariats pour continuer à faire progresser son chiffre d'affaires, entre 2028 et jusqu'en 2030.



S'ils ne remettent pas en cause ce scénario, les analystes de la banque d'investissement américaine trouvent que le titre est trop cher compte tenu des risques.



Selon leurs calculs, l'action Roche affiche un ratio de cours sur croissance des bénéfices (PEG) de l'ordre de deux, ce qui signifie qu'elle est environ 50 % plus chère que la moyenne du secteur.



En revanche, elle présente plus de risques à la baisse sur plusieurs médicaments clés, surtout concernant le Vabysmo, son traitement oculaire vedette, avec plusieurs résultats d'essais cliniques de concurrents attendus au cours des 12 prochains mois.



Avec 33% des ventes de Roche potentiellement menacées d'ici à 2030, le compte n'y est pas, en déduit Jefferies.