Roche dévoile des données positives dans la DMLA humide

Roche fait part de nouvelles données issues des études AVONELLE-X et SALWEEN, qui renforcent l'efficacité, l'innocuité et la durabilité de son Vabysmo (faricimab) dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) néovasculaire ou 'humide'.



Dans AVONELLE-X, le plus grand essai d'extension à long terme dans la DMLA, le contrôle de la maladie et la durabilité ont été maintenus sur 4 ans, avec près de 80% des patients sous dose prolongée à la fin de l'étude.



Dans SALWEEN, plus de 60% des personnes atteintes de vasculopathie choroïdienne polypoïdale, une forme difficile de DMLA, n'ont montré aucun signe de lésions dommageables, et des améliorations de la vision cliniquement significatives ont été observées.



Le groupe de santé suisse ajoute que Vabysmo a été bien toléré avec un profil d'innocuité constant à long terme dans la DMLA humide dans ces deux études, dont les données sont présentées lors du 25e congrès Euretina à Paris.