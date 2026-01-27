Roche dévoile des données positives pour son traitement contre l'obésité

Roche (+0,28%, à 357,60 francs suisses) a publié des résultats préliminaires positifs d'un essai clinique de phase II sur un produit en cours de développement pour le traitement de l'obésité.

L'étude a révélé que des injections sous-cutanées hebdomadaires ont entraîné une perte de poids ajustée cliniquement pertinente et significative de 22,5% par rapport au placebo après 48 semaines de traitement à la dose la plus élevée (24mg), sans atteindre de plateau de perte de poids. En outre, le traitement a présenté un profil de sécurité et de tolérance globalement conforme à sa classe thérapeutique, sans signal de sécurité nouveau ou inattendu.



Pour Oddo BHF, ces données représentent une amélioration substantielle pour le pipeline de Roche, d'autant que les analystes ont précisé disposer de très peu de données sur les ambitions du laboratoire suisse dans l'obésité.



Ils ajoutent que la combinaison de profondeur de la réponse, de l'absence de plateau précoce et d'une tolérance acceptable suggère que le produit pourrait figurer dans le peloton de tête en termes d'efficacité si ces résultats sont répliqués en phase III.



Toutefois, même si Oddo BHF table sur une réaction positive du titre, sa revalorisation devrait rester mesurée jusqu'à ce que la phase III confirme la durabilité et la sécurité à grande échelle, et que Roche précise sa différenciation commerciale face aux leaders établis.



Plus généralement, les analystes du groupe financier estiment que le laboratoire suisse renouvelle progressivement son pipeline et les récentes nouvelles positives, notamment sur le Giredestrant et le Fenebrutinib, respectivement dans le cancer du sein et les maladies auto-immunes et neuro-inflammatoires, a tendance à rassurer les investisseurs après quelques déceptions.



La recommandation d'Oddo BHF sur l'action Roche est toutefois à sous-performance, avec une cible de cours de 300 francs suisses.