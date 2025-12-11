Roche a annoncé avoir obtenu le marquage CE pour son kit de réactifs de spectrométrie de masse destiné au suivi des antibiotiques.
Ce marquage positionne l'offre de diagnostic in vitro (DIV) de Roche comme la plus complète disponible pour une plateforme de spectrométrie de masse automatisée, incluant déjà 39 des cibles les plus fréquemment testées.
Ces tests permettront aux laboratoires de passer d'une méthode manuelle et fastidieuse à une solution entièrement automatisée, standardisée et facile d'utilisation.
La solution cobas Mass Spec est actuellement disponible sur certains marchés acceptant le marquage CE, ainsi que sur d'autres marchés comme le Royaume-Uni, le Canada et le Japon.
" En informant plus rapidement les patients de leurs résultats, nous augmentons leurs chances de recevoir le traitement adéquat ", a déclaré Matt Sause, DG de Roche Diagnostics.
" Grâce à une gamme complète d'outils de spectrométrie de masse automatisée, nous offrons aux cliniciens et aux laboratoires les moyens d'établir des diagnostics plus rapides et plus précis, réduisant ainsi le délai entre le prélèvement et l'obtention du résultat. "
Roche Holding AG (Roche) est une entreprise de recherche dans le domaine de la santé. Les activités opérationnelles de la société sont organisées en deux divisions : Pharmaceuticals et Diagnostics. La division pharmaceutique se compose de deux secteurs d'activité : Roche Pharmaceuticals et Chugai. La division Diagnostics se compose de quatre secteurs d'activité : Diabetes Care, Molecular Diagnostics, Professional Diagnostics et Tissue Diagnostics. La société développe des médicaments pour divers domaines pathologiques, notamment l'oncologie, l'immunologie, les maladies infectieuses, l'ophtalmologie et les neurosciences. Ses produits pharmaceutiques comprennent Anaprox, Avastin, Bactrim, Bondronat, CellCept, Cotellic, Dilatrend, Dormicum, Invirase, Kadcyla, Kytril (Kevatril), Lariam, MabThera, Madopar, Neupogen, Pegasys, Perjeta, Pulmozyme, Rocaltrol, Rocephin et Roferon-A. La société propose des produits pour les chercheurs, notamment pour l'analyse cellulaire, l'expression génétique, le séquençage du génome et la purification des acides nucléiques.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.