Roche élargit son offre en spectrométrie, obtention du marquage CE

Roche a annoncé avoir obtenu le marquage CE pour son kit de réactifs de spectrométrie de masse destiné au suivi des antibiotiques.



Ce marquage positionne l'offre de diagnostic in vitro (DIV) de Roche comme la plus complète disponible pour une plateforme de spectrométrie de masse automatisée, incluant déjà 39 des cibles les plus fréquemment testées.



Ces tests permettront aux laboratoires de passer d'une méthode manuelle et fastidieuse à une solution entièrement automatisée, standardisée et facile d'utilisation.



La solution cobas Mass Spec est actuellement disponible sur certains marchés acceptant le marquage CE, ainsi que sur d'autres marchés comme le Royaume-Uni, le Canada et le Japon.



" En informant plus rapidement les patients de leurs résultats, nous augmentons leurs chances de recevoir le traitement adéquat ", a déclaré Matt Sause, DG de Roche Diagnostics.



" Grâce à une gamme complète d'outils de spectrométrie de masse automatisée, nous offrons aux cliniciens et aux laboratoires les moyens d'établir des diagnostics plus rapides et plus précis, réduisant ainsi le délai entre le prélèvement et l'obtention du résultat. "

