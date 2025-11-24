L'américain Veeva Systems a annoncé lundi que le géant pharmaceutique suisse Roche avait choisi de renforcer leur partenariat en adoptant sa plateforme d'IA agentique dédiée à la gestion de la relation client (CRM).
Dans un communiqué, la société californienne indique que le laboratoire bâlois a décidé de déployer sa suite Vault CRM au niveau des équipes sur le terrain de sa branche Roche Pharma.
"Grâce aux données et à l'IA, Vault CRM nous aidera à créer des interactions plus personnalisées, donnant à nos équipes les informations nécessaires pour mieux soutenir les professionnels de la santé et les patients qu'ils servent", a expliqué déclare Wafaa Mamilli, le responsable du numérique et de la technologie chez Roche.
Veeva, qui rappelle collaborer avec Roche depuis 2020, explique que Vault CRM fait partie de la suite d'applications Vault CRM constituant la base de son offre d'exécution commerciale, dont les IA agentiques Free Text Agent, Voice Agent, Pre-call Agent et Media Agent devraient être disponibles en décembre 2025.
Veeva, qui fournit des services de "cloud" sectoriel aux sciences de la vie avec des logiciels, des données et des conseils commerciaux - revendique actuellement plus de 1 500 clients, allant des plus grandes sociétés biopharmaceutiques mondiales aux entreprises biotechnologiques émergentes.
Roche Holding AG (Roche) est une entreprise de recherche dans le domaine de la santé. Les activités opérationnelles de la société sont organisées en deux divisions : Pharmaceuticals et Diagnostics. La division pharmaceutique se compose de deux secteurs d'activité : Roche Pharmaceuticals et Chugai. La division Diagnostics se compose de quatre secteurs d'activité : Diabetes Care, Molecular Diagnostics, Professional Diagnostics et Tissue Diagnostics. La société développe des médicaments pour divers domaines pathologiques, notamment l'oncologie, l'immunologie, les maladies infectieuses, l'ophtalmologie et les neurosciences. Ses produits pharmaceutiques comprennent Anaprox, Avastin, Bactrim, Bondronat, CellCept, Cotellic, Dilatrend, Dormicum, Invirase, Kadcyla, Kytril (Kevatril), Lariam, MabThera, Madopar, Neupogen, Pegasys, Perjeta, Pulmozyme, Rocaltrol, Rocephin et Roferon-A. La société propose des produits pour les chercheurs, notamment pour l'analyse cellulaire, l'expression génétique, le séquençage du génome et la purification des acides nucléiques.
Investisseur
Globale
Qualité
