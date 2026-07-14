Roche lance un test Cobas pour le virus de l'hépatite D

Roche fait part du lancement du test Cobas HDV, un outil de diagnostic destiné à la détection et à la quantification de l'ARN du virus de l'hépatite D (HDV), considérée comme la forme la plus agressive d'hépatite virale, dans les pays acceptant le marquage CE.

Disponible sur les systèmes entièrement automatisés Cobas 5800/6800/8800, ce nouveau test permet aux professionnels de santé de diagnostiquer de manière fiable le HDV et de surveiller la réponse au traitement de leurs patients.



L'hépatite D, qui touche environ 12 millions de personnes dans le monde, est un "virus satellite" unique qui ne peut infecter que les personnes déjà porteuses du virus de l'hépatite B (VHB). En raison de cette relation, elle peut se présenter sous la forme d'une co-infection ou d'une surinfection.



Selon Roche, la co-infection pourrait expliquer environ un cas sur cinq de maladie du foie, tandis que la surinfection est particulièrement dangereuse, avec plus de 90% des cas devenant chroniques et évoluant rapidement vers des lésions hépatiques.



Premier test HDV entièrement automatisé à haut débit sur le marché, Cobas HDV répond à un besoin pressant d'une solution cohérente et largement accessible, tout en élargissant l'accès aux tests critiques au moment où de nouveaux traitements contre cette maladie deviennent disponibles.