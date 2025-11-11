Roche monte, Deutsche Bank n'est plus vendeur sur le titre

L'action Roche compte parmi les plus fortes hausses de l'indice SMI mardi matin à la Bourse de Francfort, le groupe pharmaceutique profitant d'un relèvement de recommandation de Deutsche Bank qui reconnaît dans une note la qualité des résultats cliniques dévoilés hier dans la sclérose en plaques.



Peu avant 11h00, le titre du laboratoire bâlois gagne 1,4%, contre une hausse de 0,5% pour le SMI.



Dans une étude diffusée en début de matinée, Deutsche Bank rappelle que les réserves qu'il manifestait jusqu'ici sur Roche étaient justifiées par la perspectives de données cliniques pivot décevantes, à la fois dans le cancer du sein et dans la sclérose en plaques.



Si le succès jugé 'partiel' remporté hier par le fénébrutinib dans cette dernière indication n'est pas de nature à dissiper toutes ses inquiétudes, le bureau d'études estime qu'il s'agit d'un élément suffisant pour abandonner sa recommandation à la vente qu'il affichait sur le titre depuis septembre 2024.



L'analyste relève en conséquence son conseil sur la valeur de 'vendre' à 'conserver', avec un objectif de cours porté de 235 à 265 francs suisses.



Dans une note séparée, UBS évoque pour sa part une surprise 'significativement positive' liée à la parution des résultats de l'essai de phase III sur le fénébrutinib, dont il voit les ventes annuelles potentiellement dépasser les trois milliards de dollars à terme.

