L'action Roche compte parmi les plus fortes hausses de l'indice SMI mardi matin à la Bourse de Francfort, le groupe pharmaceutique profitant d'un relèvement de recommandation de Deutsche Bank qui reconnaît dans une note la qualité des résultats cliniques dévoilés hier dans la sclérose en plaques.
Peu avant 11h00, le titre du laboratoire bâlois gagne 1,4%, contre une hausse de 0,5% pour le SMI.
Dans une étude diffusée en début de matinée, Deutsche Bank rappelle que les réserves qu'il manifestait jusqu'ici sur Roche étaient justifiées par la perspectives de données cliniques pivot décevantes, à la fois dans le cancer du sein et dans la sclérose en plaques.
Si le succès jugé 'partiel' remporté hier par le fénébrutinib dans cette dernière indication n'est pas de nature à dissiper toutes ses inquiétudes, le bureau d'études estime qu'il s'agit d'un élément suffisant pour abandonner sa recommandation à la vente qu'il affichait sur le titre depuis septembre 2024.
L'analyste relève en conséquence son conseil sur la valeur de 'vendre' à 'conserver', avec un objectif de cours porté de 235 à 265 francs suisses.
Dans une note séparée, UBS évoque pour sa part une surprise 'significativement positive' liée à la parution des résultats de l'essai de phase III sur le fénébrutinib, dont il voit les ventes annuelles potentiellement dépasser les trois milliards de dollars à terme.
Roche Holding AG (Roche) est une entreprise de recherche dans le domaine de la santé. Les activités opérationnelles de la société sont organisées en deux divisions : Pharmaceuticals et Diagnostics. La division pharmaceutique se compose de deux secteurs d'activité : Roche Pharmaceuticals et Chugai. La division Diagnostics se compose de quatre secteurs d'activité : Diabetes Care, Molecular Diagnostics, Professional Diagnostics et Tissue Diagnostics. La société développe des médicaments pour divers domaines pathologiques, notamment l'oncologie, l'immunologie, les maladies infectieuses, l'ophtalmologie et les neurosciences. Ses produits pharmaceutiques comprennent Anaprox, Avastin, Bactrim, Bondronat, CellCept, Cotellic, Dilatrend, Dormicum, Invirase, Kadcyla, Kytril (Kevatril), Lariam, MabThera, Madopar, Neupogen, Pegasys, Perjeta, Pulmozyme, Rocaltrol, Rocephin et Roferon-A. La société propose des produits pour les chercheurs, notamment pour l'analyse cellulaire, l'expression génétique, le séquençage du génome et la purification des acides nucléiques.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.