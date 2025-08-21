Roche : nouvelle approbation pour Columvi dans le lymphome au Canada













Roche a annoncé jeudi que les autorités canadiennes avaient approuvé l'utilisation de son anticorps bispécifique Columvi dans le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant ou réfractaire après un premier traitement.



Le groupe pharmaceutique suisse indique que l'approbation de Santé Canada sur Columvi, un médicament administrée par injection, porte sur l'association avec la gemcitabine et l'oxaliplatine (GemOx) chez les patients adultes présentant un LDGCB récidivant ou réfractaire n'étant pas admissibles à une greffe de cellules souches.



Avec cette approbation, l'association de Columvi devient le premier schéma à base d'un anticorps bispécifique accessible aux patients atteints d'un LDGCB au Canada dont la maladie a récidivé ou n'a pas répondu au traitement initial.



Columvi avait déjà reçu une autorisation, en 2023, une autorisation de mise en marché pour le traitement des patients ayant déjà reçu au moins deux intentions de traitement.



Selon Roche, le lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) est le type de lymphome non hodgkinien le plus courant. Le laboratoire estime qu'en 2024, 11.700 canadiens et canadiennes ont reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien et que de 30% à 40% de ces cas étaient un LDGCB



Environ quatre patients atteints de LDGCB sur dix connaîtront une récidive de la maladie après un traitement de première intention, et la majorité des patients qui ont besoin d'une intention de traitement subséquente obtiennent des résultats peu favorables, souligne le groupe.













