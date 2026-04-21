Roche rapporte que son médicament Enspryng (satralizumab) a atteint le critère principal d'une étude de phrase III (baptisée Meteoroid) chez des patients atteints de MOGAD (maladie associée aux anticorps anti-glycoprotéine oligodendrocytaire de la myéline). Le traitement a permis de réduire de 68% le risque de rechute par rapport au placebo.
Après 48 semaines, 87% des patients traités étaient sans rechute contre 67% sous placebo, avec un effet observé dès 8 semaines. Le taux annualisé de rechute recule également de 66%, un indicateur clé pour cette pathologie où le handicap est lié aux attaques aiguës.
Les données secondaires montrent une baisse de 79% des lésions actives à l'IRM et une réduction de 73% du recours aux traitements de secours comme les corticoïdes ou les immunoglobulines. Les hospitalisations diminuent de 17%, sans significativité statistique.
"Enspryng est le premier médicament à démontrer un bénéfice clinique significatif dans la MOGAD", souligne Michael Levy, professeur associé à Harvard. Levi Garraway, directeur médical de Roche, évoque "un potentiel pour redéfinir le standard de soins".
Aucun nouveau signal de sécurité n'a été identifié. Roche prévoit désormais de soumettre ces résultats aux autorités réglementaires mondiales.
Roche Holding AG (Roche) est une entreprise de recherche dans le domaine de la santé. Les activités opérationnelles de la société sont organisées en deux divisions : Pharmaceuticals et Diagnostics. La division pharmaceutique se compose de deux secteurs d'activité : Roche Pharmaceuticals et Chugai. La division Diagnostics se compose de quatre secteurs d'activité : Diabetes Care, Molecular Diagnostics, Professional Diagnostics et Tissue Diagnostics. La société développe des médicaments pour divers domaines pathologiques, notamment l'oncologie, l'immunologie, les maladies infectieuses, l'ophtalmologie et les neurosciences. Ses produits pharmaceutiques comprennent Anaprox, Avastin, Bactrim, Bondronat, CellCept, Cotellic, Dilatrend, Dormicum, Invirase, Kadcyla, Kytril (Kevatril), Lariam, MabThera, Madopar, Neupogen, Pegasys, Perjeta, Pulmozyme, Rocaltrol, Rocephin et Roferon-A. La société propose des produits pour les chercheurs, notamment pour l'analyse cellulaire, l'expression génétique, le séquençage du génome et la purification des acides nucléiques.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.