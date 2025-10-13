Roche a annoncé lundi avoir obtenu l'autorisation de la FDA américaine en vue de la commercialisation aux Etats-Unis d'un premier test sanguin permettant le dépistage précoce de la maladie d'Alzheimer.
Le dispositif dénommé Elecsys pTau181, destiné aux patients de 55 ans et plus présentant des signes ou symptômes de déclin cognitif, mesure la protéine tau phosphorylée (pTau) 181 présente dans le plasma sanguin humain, un biomarqueur clé associé à la pathologie de la maladie d'Alzheimer.
Développé en partenariat avec Eli Lilly, ce test peu invasif fournit aux médecins des informations permettant d'identifier les patients aux premiers stades de déclin cognitif étant peu susceptibles de présenter une pathologie amyloïde liée à Alzheimer.
Ces résultats doivent toutefois être interprétés en combinaison avec d'autres données cliniques, précise Roche dans un communiqué.
Alors que la maladie d'Alzheimer touche plus de sept millions d'Américains, 92% des patients atteints de troubles cognitifs légers - considéra comme la phase symptomatique précoce de la maladie ne sont pas diagnostiqués, les privant ainsi de la possibilité d'envisager une prise en charge thérapeutique rapide.
Jusqu'à présent, les tests de biomarqueurs d'Alzheimer étaient principalement réservés aux services spécialisés, comme la neurologie.
Outre l'autorisation de la FDA aux Etats-Unis, Roche a récemment obtenu de la part des autorités européennes le marquage CE pour le test Elecsys pTau181.
