Roche annonce avoir reçu, en collaboration avec KlinRisk Inc., le marquage CE pour le Kidney Klinrisk Algorithm, premier outil d'évaluation des risques fondé sur l'intelligence artificielle (IA) permettant de prédire le déclin progressif de la fonction rénale.
Ce dispositif est intégré au nouveau panel d'algorithmes sur l'insuffisance rénale chronique (CKD) disponible via la plateforme navify Algorithm Suite. Ce panel associe le nouvel algorithme Klinrisk, destiné à la détection précoce chez les adultes atteints de CKD ou présentant un risque accru (diabète, hypertension), à l'algorithme existant Kidney KFRE, déjà certifié CE.
Matt Sause, directeur général de Roche Diagnostics, souligne que cette innovation 'permet aux médecins de mieux anticiper et gérer la maladie à tous les stades'. La solution sera d'abord déployée en Europe et au Royaume-Uni, avant d'être étendue à d'autres régions.
Roche Holding AG (Roche) est une entreprise de recherche dans le domaine de la santé. Les activités opérationnelles de la société sont organisées en deux divisions : Pharmaceuticals et Diagnostics. La division pharmaceutique se compose de deux secteurs d'activité : Roche Pharmaceuticals et Chugai. La division Diagnostics se compose de quatre secteurs d'activité : Diabetes Care, Molecular Diagnostics, Professional Diagnostics et Tissue Diagnostics. La société développe des médicaments pour divers domaines pathologiques, notamment l'oncologie, l'immunologie, les maladies infectieuses, l'ophtalmologie et les neurosciences. Ses produits pharmaceutiques comprennent Anaprox, Avastin, Bactrim, Bondronat, CellCept, Cotellic, Dilatrend, Dormicum, Invirase, Kadcyla, Kytril (Kevatril), Lariam, MabThera, Madopar, Neupogen, Pegasys, Perjeta, Pulmozyme, Rocaltrol, Rocephin et Roferon-A. La société propose des produits pour les chercheurs, notamment pour l'analyse cellulaire, l'expression génétique, le séquençage du génome et la purification des acides nucléiques.
