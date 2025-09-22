Roche annonce ce matin que les résultats positifs de phase III montrent que le giredestrant de Roche améliore significativement la survie sans progression dans le cancer du sein avancé ER-positif.
'Le cancer du sein ER-positif représente environ 70 % des cas de cancer du sein . Malgré les progrès thérapeutiques, le cancer du sein ER-positif reste particulièrement difficile à traiter en raison de sa complexité biologique' précise le groupe.
evERA a atteint ses critères d'évaluation principaux ; le giredestrant associé à l'évérolimus a démontré un bénéfice significatif dans les populations ITT et mutées ESR1 dans un contexte post-inhibiteur de CDK, par rapport au traitement standard associé à l'évérolimus.
L'association entièrement orale a été bien tolérée et les événements indésirables étaient cohérents avec les profils de sécurité connus des traitements individuels de l'étude ; aucun nouveau signal de sécurité n'a été observé.
evERA est le premier essai de phase III positif comparant un traitement contenant un dégradateur sélectif des récepteurs aux oestrogènes entièrement oral à une combinaison de soins standard.
Les données seront présentées lors d'une prochaine réunion médicale et partagées avec les autorités sanitaires.
' Ces résultats montrent que l'association giredestrant a apporté un bénéfice significatif aux patientes atteintes d'un cancer du sein ER-positif dont la maladie a progressé après un traitement par inhibiteur de CDK ', a déclaré Levi Garraway, directeur médical et responsable du développement mondial des produits de Roche.
' Nous sommes impatients de discuter de ces résultats avec les autorités réglementaires afin de rendre ce traitement à base de giredestrant accessible à de nombreuses personnes atteintes d'un cancer du sein ER-positif avancé. '
Roche présente des résultats positifs dans le cancer du sein
Publié le 22/09/2025 à 09:04
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager