Roche présente des résultats positifs dans le cancer du sein

Roche annonce ce matin que les résultats positifs de phase III montrent que le giredestrant de Roche améliore significativement la survie sans progression dans le cancer du sein avancé ER-positif.



'Le cancer du sein ER-positif représente environ 70 % des cas de cancer du sein . Malgré les progrès thérapeutiques, le cancer du sein ER-positif reste particulièrement difficile à traiter en raison de sa complexité biologique' précise le groupe.



evERA a atteint ses critères d'évaluation principaux ; le giredestrant associé à l'évérolimus a démontré un bénéfice significatif dans les populations ITT et mutées ESR1 dans un contexte post-inhibiteur de CDK, par rapport au traitement standard associé à l'évérolimus.



L'association entièrement orale a été bien tolérée et les événements indésirables étaient cohérents avec les profils de sécurité connus des traitements individuels de l'étude ; aucun nouveau signal de sécurité n'a été observé.



evERA est le premier essai de phase III positif comparant un traitement contenant un dégradateur sélectif des récepteurs aux oestrogènes entièrement oral à une combinaison de soins standard.



Les données seront présentées lors d'une prochaine réunion médicale et partagées avec les autorités sanitaires.



' Ces résultats montrent que l'association giredestrant a apporté un bénéfice significatif aux patientes atteintes d'un cancer du sein ER-positif dont la maladie a progressé après un traitement par inhibiteur de CDK ', a déclaré Levi Garraway, directeur médical et responsable du développement mondial des produits de Roche.



' Nous sommes impatients de discuter de ces résultats avec les autorités réglementaires afin de rendre ce traitement à base de giredestrant accessible à de nombreuses personnes atteintes d'un cancer du sein ER-positif avancé. '