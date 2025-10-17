Roche a annoncé vendredi que le Comité du médicament à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait rendu un avis favorable en vue de l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché à son immunothérapie Gazyva/Gazyvaro dans le traitement de la néphrite lupique, une forme de lupus qui touche les reins.
Dans un communiqué, le groupe pharmaceutique suisse précise que l'opinion positive du CHMP porte sur l'association de son médicament avec le mycophénolate mofétil (MMF), un immunosuppresseur, chez les patients adultes présentant des signes d'activité de classe III ou IV, avec ou sans altérations de classe V, des classifications qui déterminent l'atteinte des fonctions rénales.
Développé en collaboration avec Biogen, Gazyva/Gazyvaro est un anticorps monoclonal obtenu par génie génétique déjà approuvé dans une centaine de pays pour le traitement des cancers hématologiques comme la leucémie.
Roche précise s'attendre à ce que la Commission européenne rende sa décision finale 'dans un futur proche'.
Roche Holding AG (Roche) est une entreprise de recherche dans le domaine de la santé. Les activités opérationnelles de la société sont organisées en deux divisions : Pharmaceuticals et Diagnostics. La division pharmaceutique se compose de deux secteurs d'activité : Roche Pharmaceuticals et Chugai. La division Diagnostics se compose de quatre secteurs d'activité : Diabetes Care, Molecular Diagnostics, Professional Diagnostics et Tissue Diagnostics. La société développe des médicaments pour divers domaines pathologiques, notamment l'oncologie, l'immunologie, les maladies infectieuses, l'ophtalmologie et les neurosciences. Ses produits pharmaceutiques comprennent Anaprox, Avastin, Bactrim, Bondronat, CellCept, Cotellic, Dilatrend, Dormicum, Invirase, Kadcyla, Kytril (Kevatril), Lariam, MabThera, Madopar, Neupogen, Pegasys, Perjeta, Pulmozyme, Rocaltrol, Rocephin et Roferon-A. La société propose des produits pour les chercheurs, notamment pour l'analyse cellulaire, l'expression génétique, le séquençage du génome et la purification des acides nucléiques.
