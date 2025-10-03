Roche reçoit une approbation de la FDA dans le cancer du poumon

Roche indique que la FDA des Etats-Unis a approuvé Tecentriq et Tecentriq Hybreza en association avec la lurbinectédine pour le traitement d'entretien de première ligne des patients adultes atteints d'un cancer du poumon à petites cellules de stade étendu (ES-SCLC).



Cette approbation aux Etats-Unis s'appuie sur les résultats de l'étude pivot de phase III IMforte, selon lesquels l'association a réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 46% et le risque de décès de 27%, comparé à Tecentriq seul.



Par cette décision, Tecentriq plus lurbinectédine devient la première et la seule thérapie d'association pour le traitement d'entretien de première ligne de l'ES-SCLC, 'une maladie très agressive pour laquelle les options de traitement sont limitées'.



Par ailleurs, Roche annonce que Claudia Süssmuth Dyckerhoff, membre de son conseil d'administration depuis 2016, a décidé de ne pas se représenter lors de l'AG prévue en 2026, souhaitant rejoindre celui d'un autre groupe dans le domaine de la santé.