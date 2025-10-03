Roche indique que la FDA des Etats-Unis a approuvé Tecentriq et Tecentriq Hybreza en association avec la lurbinectédine pour le traitement d'entretien de première ligne des patients adultes atteints d'un cancer du poumon à petites cellules de stade étendu (ES-SCLC).
Cette approbation aux Etats-Unis s'appuie sur les résultats de l'étude pivot de phase III IMforte, selon lesquels l'association a réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 46% et le risque de décès de 27%, comparé à Tecentriq seul.
Par cette décision, Tecentriq plus lurbinectédine devient la première et la seule thérapie d'association pour le traitement d'entretien de première ligne de l'ES-SCLC, 'une maladie très agressive pour laquelle les options de traitement sont limitées'.
Par ailleurs, Roche annonce que Claudia Süssmuth Dyckerhoff, membre de son conseil d'administration depuis 2016, a décidé de ne pas se représenter lors de l'AG prévue en 2026, souhaitant rejoindre celui d'un autre groupe dans le domaine de la santé.
Roche Holding AG (Roche) est une entreprise de recherche dans le domaine de la santé. Les activités opérationnelles de la société sont organisées en deux divisions : Pharmaceuticals et Diagnostics. La division pharmaceutique se compose de deux secteurs d'activité : Roche Pharmaceuticals et Chugai. La division Diagnostics se compose de quatre secteurs d'activité : Diabetes Care, Molecular Diagnostics, Professional Diagnostics et Tissue Diagnostics. La société développe des médicaments pour divers domaines pathologiques, notamment l'oncologie, l'immunologie, les maladies infectieuses, l'ophtalmologie et les neurosciences. Ses produits pharmaceutiques comprennent Anaprox, Avastin, Bactrim, Bondronat, CellCept, Cotellic, Dilatrend, Dormicum, Invirase, Kadcyla, Kytril (Kevatril), Lariam, MabThera, Madopar, Neupogen, Pegasys, Perjeta, Pulmozyme, Rocaltrol, Rocephin et Roferon-A. La société propose des produits pour les chercheurs, notamment pour l'analyse cellulaire, l'expression génétique, le séquençage du génome et la purification des acides nucléiques.
