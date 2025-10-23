Roche relève ses prévisions de bénéfice mais ne séduit pas

Le laboratoire suisse Roche a relevé jeudi ses prévisions de bénéfice pour 2025, en dépit de ventes pénalisées par les effets de change sur les neuf premiers mois de l'année. Le marché accueille froidement la publication, avec un titre qui recule de plus de 2% dans les premiers échanges.



Le groupe table désormais sur une hausse du bénéfice par action ajusté comprise entre un 'haut chiffre à un chiffre' et 'un bas chiffre à deux chiffres' en pourcentage, contre une prévision précédente d''un haut chiffre à un chiffre'. Il confirme une croissance de chiffre d'affaires de l'ordre de 5%.



Cette révision pourrait soutenir le PDG Thomas Schinecker dans sa stratégie d'investissement dans les traitements contre l'obésité, secteur dominé par Novo Nordisk et Eli Lilly.



Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires atteint 45,9 milliards de francs suisses (+2%), légèrement en dessous des attentes.

Oddo BHF souligne 'quelques déceptions au niveau des ventes' et un effet de change plus délétère que prévu.



