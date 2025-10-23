Le laboratoire suisse Roche a relevé jeudi ses prévisions de bénéfice pour 2025, en dépit de ventes pénalisées par les effets de change sur les neuf premiers mois de l'année. Le marché accueille froidement la publication, avec un titre qui recule de plus de 2% dans les premiers échanges.
Le groupe table désormais sur une hausse du bénéfice par action ajusté comprise entre un 'haut chiffre à un chiffre' et 'un bas chiffre à deux chiffres' en pourcentage, contre une prévision précédente d''un haut chiffre à un chiffre'. Il confirme une croissance de chiffre d'affaires de l'ordre de 5%.
Cette révision pourrait soutenir le PDG Thomas Schinecker dans sa stratégie d'investissement dans les traitements contre l'obésité, secteur dominé par Novo Nordisk et Eli Lilly.
Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires atteint 45,9 milliards de francs suisses (+2%), légèrement en dessous des attentes. Oddo BHF souligne 'quelques déceptions au niveau des ventes' et un effet de change plus délétère que prévu.
Roche Holding AG (Roche) est une entreprise de recherche dans le domaine de la santé. Les activités opérationnelles de la société sont organisées en deux divisions : Pharmaceuticals et Diagnostics. La division pharmaceutique se compose de deux secteurs d'activité : Roche Pharmaceuticals et Chugai. La division Diagnostics se compose de quatre secteurs d'activité : Diabetes Care, Molecular Diagnostics, Professional Diagnostics et Tissue Diagnostics. La société développe des médicaments pour divers domaines pathologiques, notamment l'oncologie, l'immunologie, les maladies infectieuses, l'ophtalmologie et les neurosciences. Ses produits pharmaceutiques comprennent Anaprox, Avastin, Bactrim, Bondronat, CellCept, Cotellic, Dilatrend, Dormicum, Invirase, Kadcyla, Kytril (Kevatril), Lariam, MabThera, Madopar, Neupogen, Pegasys, Perjeta, Pulmozyme, Rocaltrol, Rocephin et Roferon-A. La société propose des produits pour les chercheurs, notamment pour l'analyse cellulaire, l'expression génétique, le séquençage du génome et la purification des acides nucléiques.
