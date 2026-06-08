Roche s'allie à Nurix pour co-développer son bexobrutideg

Roche indique avoir conclu un accord exclusif de licence et de collaboration avec Nurix Therapeutics pour co-développer et co-commercialiser le bexobrutideg (NX-5948), le dégradateur expérimental de la tyrosine kinase de Bruton (BTK) de Nurix.

La collaboration englobe un plan de développement clinique couvrant les cancers des cellules B, l'immunologie et la neurologie. "L'ajout de bexobrutideg complète les points forts existants de Roche en hématologie et offre une opportunité inter-thérapeutique d'étendre la portée du portefeuille en immunologie et en neurologie", explique le groupe de santé suisse.



Selon Roche, le bexobrutideg utilise une approche novatrice pour éliminer la protéine tyrosine kinase de Bruton (BTK), surmontant potentiellement les mécanismes de résistance existants observés avec les inhibiteurs de BTK actuellement disponibles.



Les actifs ciblant BTK représentent une catégorie de premier plan sur les marchés en expansion des lymphomes non hodgkiniens (LNH) et de la leucémie lymphoïde chronique (LLC). Grâce à la capacité du bexobrutideg à éliminer à la fois les fonctions kinase et d'échafaudage de BTK à travers les différents types de cellules immunitaires, il présente le potentiel d'améliorer l'efficacité et la durabilité des traitements dans ces maladies.



Le bexobrutideg est prévu pour un lancement d'essai clinique de phase 3 à l'été 2026 pour le traitement de deuxième ligne de la LLC. Les données cliniques disponibles suggèrent qu'il pourrait devenir une option de traitement de premier ordre, avec une efficacité supérieure et une tolérance plus favorable que les thérapies établies.



Selon les termes de l'accord, Nurix recevra un paiement initial en espèces de 700 MUSD et pourra prétendre à des paiements d'étape liés au développement, aux autorisations réglementaires et aux ventes pour une valeur totale potentielle pouvant atteindre 2,3 MdsUSD. Les coûts de développement seront partagés à 40% par Nurix et à 60% par Roche.



Les parties se partageront également les profits et les pertes liés à la commercialisation aux États-Unis. Nurix et Roche co-commercialiseront le bexobrutideg aux États-Unis pour toutes les indications. En dehors des États-Unis, Roche sera chargée de la commercialisation, Nurix percevant des redevances situées dans le milieu ou le haut de la fourchette des 10% (low- to high-teens).



La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'expiration ou la fin du délai d'attente prévu par la loi Hart-Scott-Rodino de 1976 sur la concurrence. Les parties prévoient actuellement que la transaction sera finalisée au 3e trimestre 2026.