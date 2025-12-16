Roche signe un accord de licence avec le texan Caris Life Sciences

Caris Life Sciences a annoncé jeudi avoir conclu un accord de licence et de collaboration pluriannuel avec Genentech, la filiale de biotechnologies du groupe Roche, en vue d'identifier de possibles candidats médicaments oncologiques destinés au traitement des tumeurs solides.



Aux termes de l'accord, Caris pourrait recevoir un paiement initial et des versements de court terme pouvant atteindre 25 millions de dollars, auxquels pourraient s'ajouter jusqu'à 1,1 milliard de dollars sous forme de "milestones" liés aux avancées du projet et de redevances sur les éventuels produits issus de leur collaboration.



Basé à Irving (Texas), Caris est à l'origine d'une technologie d'algorithmes d'IA et d'apprentissage automatique visant à explorer une base de données composées de quelque 500 000 échantillons de tumeurs solides en vue d'identifier d'éventuelles pistes de détection, de suivi et de thérapie dans la médecine de précision.



Roche a par ailleurs annoncé ce mercredi le lancement aux Etats-Unis de la version 2.0 de ses systèmes de détection cobas 6800 et 8800, accompagnée du logiciel 2.0.1, après l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, avec l'objectif de favoriser une augmentation des capacités de traitement et une meilleure fluidité des opérations.

