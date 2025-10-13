UBS maintient son conseil à l'achat et son objectif de cours de 314 francs suisses avant l'annonce des chiffres du troisième trimestre.
'La prévision de chiffre d'affaires d'UBSe est inférieur de 3 % au consensus au troisième trimestre. Nous nous attendons à une attention particulière portée aux données de la direction présentées à l'ESMO' indique UBS.
Roche va présenter plus de 30 résumés sur plus de 10 types de cancer lors du congrès 2025 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO), qui se tiendra du 17 au 21 octobre 2025 à Berlin, en Allemagne.
Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 de 17 fois avec un rendement de près de 3%.
Roche Holding AG (Roche) est une entreprise de recherche dans le domaine de la santé. Les activités opérationnelles de la société sont organisées en deux divisions : Pharmaceuticals et Diagnostics. La division pharmaceutique se compose de deux secteurs d'activité : Roche Pharmaceuticals et Chugai. La division Diagnostics se compose de quatre secteurs d'activité : Diabetes Care, Molecular Diagnostics, Professional Diagnostics et Tissue Diagnostics. La société développe des médicaments pour divers domaines pathologiques, notamment l'oncologie, l'immunologie, les maladies infectieuses, l'ophtalmologie et les neurosciences. Ses produits pharmaceutiques comprennent Anaprox, Avastin, Bactrim, Bondronat, CellCept, Cotellic, Dilatrend, Dormicum, Invirase, Kadcyla, Kytril (Kevatril), Lariam, MabThera, Madopar, Neupogen, Pegasys, Perjeta, Pulmozyme, Rocaltrol, Rocephin et Roferon-A. La société propose des produits pour les chercheurs, notamment pour l'analyse cellulaire, l'expression génétique, le séquençage du génome et la purification des acides nucléiques.
Investisseur
Globale
Qualité
