Roche : UBS maintient son conseil à l'achat

UBS maintient son conseil à l'achat et son objectif de cours de 314 francs suisses avant l'annonce des chiffres du troisième trimestre.



'La prévision de chiffre d'affaires d'UBSe est inférieur de 3 % au consensus au troisième trimestre. Nous nous attendons à une attention particulière portée aux données de la direction présentées à l'ESMO' indique UBS.



Roche va présenter plus de 30 résumés sur plus de 10 types de cancer lors du congrès 2025 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO), qui se tiendra du 17 au 21 octobre 2025 à Berlin, en Allemagne.



Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 de 17 fois avec un rendement de près de 3%.