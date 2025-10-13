Roche va présenter des résultats sur plusieurs cancers à l'ESMO

Roche a annoncé qu'elle présentera plus de 30 résumés sur plus de 10 types de cancer lors du congrès 2025 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO), qui se tiendra du 17 au 21 octobre 2025 à Berlin, en Allemagne.



'Ces données soulignent l'engagement de Roche à fournir des médicaments innovants pour certains des types de cancer les plus difficiles à traiter, notamment les cancers du sein, les cancers du poumon, les cancers gastro-intestinaux et les cancers génito-urinaires' indique le groupe.



Parmi les principales présentations figurent Giredestrant : les résultats primaires de l'étude de phase III evERA Breast Cancer, le premier essai de phase III comparatif positif des personnes atteintes d'un cancer du sein ER-positif.



Le groupe va présenter également Tecentriq : les résultats de l'essai IMvigor011, la première étude mondiale de phase III pour le traitement postopératoire du cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire (MIBC).



Roche va présenter aussi Alecensa : les données finales sur la survie globale issues de l'étude pivot ALEX sur Alecensa® (alectinib) pour les personnes atteintes d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC).



Il y aura aussi une présentation d'Alecensa : les résultats actualisés de l'étude de phase III ALINA, pour les patients atteints d'un CPNPC ALK-positif réséqué.

