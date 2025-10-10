L’action Rocket Lab a progressé de plus de 20% sur la semaine, soutenue par une série d’annonces de nouveaux contrats de lancement. Le titre a presque triplé depuis le début de l’année, porté par l’intérêt croissant des investisseurs pour le secteur spatial et l’afflux de nouvelles introductions en Bourse. Vendredi, la société a confirmé deux lancements pour l’agence spatiale japonaise JAXA, prévus en décembre 2025 et en 2026, renforçant un carnet de commandes déjà bien rempli.

Plus tôt dans la semaine, Rocket Lab avait annoncé un accord multi-lancements avec la start-up japonaise Q-shu Pioneers of Space, en complément de quatre missions déjà prévues. Fin septembre, dix nouvelles missions ont été conclues avec Synspective, portant à 21 le total des lancements contractés. Le premier tir est attendu avant la fin du mois. Ces annonces successives ont contribué à maintenir la dynamique du titre, accentuée par une couverture de positions vendeuses, alors que 14% du flottant restait vendu à découvert fin septembre.

La hausse de Rocket Lab s’inscrit dans un contexte plus large de forte activité dans l’industrie spatiale. De nouveaux contrats publics et un afflux massif de capitaux dynamisent le marché, encore dominé par SpaceX. Plusieurs acteurs émergents comme Firefly Aerospace, Voyager Technologies ou Karman Holdings ont rejoint la cote cette année, contribuant à l’enthousiasme autour des valeurs spatiales.