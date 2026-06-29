Rocket Lab rachète Iridium pour 8 MdsUSD, le titre bondit
Le groupe spatial américain met la main sur l'opérateur de satellites afin d'étendre son activité aux services de télécommunications spatiales et de renforcer ses revenus récurrents. Le titre progresse de plus de 8% à New York.
Rocket Lab annonce la signature d'un accord définitif pour acquérir Iridium dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions valorisant l'entreprise à environ 8 MdsUSD. Les actionnaires d'Iridium recevront 27 dollars par action en numéraire ainsi que des actions Rocket Lab, pour une valeur totale de 54 dollars par action.
L'opération associera les capacités de lancement et de fabrication de satellites de Rocket Lab au réseau mondial de communications par satellite en orbite terrestre basse (LEO, orbite terrestre basse) et au spectre en bande L d'Iridium. Le nouvel ensemble couvrira l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception des satellites jusqu'à l'exploitation de constellations.
Rocket Lab indique que cette acquisition lui permettra d'accélérer son développement dans les applications spatiales, notamment l'Internet des objets (IoT), les communications directes vers les appareils (D2D), ainsi que les services de positionnement, navigation et synchronisation (PNT).
Iridium a généré un chiffre d'affaires de 871,7 MUSD en 2025 et un OEBITDA de 495 MUSD, soit une marge de 57%.
La finalisation de l'opération est attendue à mi-2027, sous réserve des autorisations réglementaires et de l'approbation des actionnaires d'Iridium. Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé à l'unanimité la transaction.
Rocket Lab Corporation est une entreprise spatiale proposant des solutions de bout en bout. La société conçoit et fabrique des fusées de petite et moyenne taille, des engins spatiaux et des composants pour engins spatiaux, ainsi que des logiciels et des services connexes destinés à soutenir l'économie spatiale. Elle fournit des services de lancement fiables, des services de fabrication de satellites, des services de conception d'engins spatiaux, des composants pour engins spatiaux, des services de fabrication d'engins spatiaux, ainsi que d'autres solutions de gestion des engins spatiaux et en orbite qui facilitent l'accès à l'espace. Son segment « Services de lancement » fournit des services de lancement et des services connexes à ses clients, dans le cadre de missions dédiées ou de vols partagés. Son segment « Systèmes spatiaux » comprend la conception et la fabrication de composants pour engins spatiaux, ainsi que des services de gestion de programmes spatiaux, des applications de données spatiales et des opérations de mission. Ses solutions de systèmes spatiaux constituent les éléments de base des engins spatiaux ; elles comprennent notamment des structures composites, des roues à réaction, des suiveurs d’étoiles, des solutions solaires, des radios, des systèmes de séparation, ainsi que des logiciels de commande et de contrôle des engins spatiaux.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.