Rogers Communications Inc. a réalisé un parcours boursier honorable, mais la réalité sous-jacente s'avère moins enthousiasmante. La croissance repose essentiellement sur de nouvelles acquisitions, tandis que son cœur de métier dans les télécoms stagne et fait face à une concurrence accrue.

L'impulsion donnée par la politique canadienne des télécommunications amorce la prochaine phase de croissance du secteur mobile, assortie de conditions strictes en matière de couverture, de tarification et de concurrence.

Le gouvernement, par l'intermédiaire du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), a déjà engagé environ 771 millions de dollars américains dans des projets de haut débit depuis 2019, étendant la connectivité à plus de 320 communautés — un changement d'échelle majeur par rapport aux financements ciblés quasi nuls d'il y a dix ans.

Selon le CRTC, le dernier cycle de financement continue de donner la priorité aux zones rurales, isolées et aux communautés autochtones, maintenant un niveau élevé d'investissement dans les réseaux alors même que le marché canadien des télécoms arrive à maturité.

Pour les opérateurs, cette nouvelle phase de croissance s'apparente à une course à l'expansion des réseaux. Les entreprises disposant d'infrastructures établies, d'actifs de fréquences et d'une couverture nationale sont les mieux placées pour profiter de l'intensification de la consommation de données, de la demande en haut débit et de la convergence des services à travers le Canada.

Rogers Communications, le plus grand opérateur de téléphonie mobile et de câblodistribution du pays, aborde cette période avec 11 023 000 abonnés mobiles postpayés au premier trimestre 2026. Les trois segments de Rogers — Sans-fil, Câble et Médias — font face à des dynamiques distinctes alors que l'entreprise évolue sur un marché intérieur réglementé et mature en 2026.

Les médias masquent la stagnation du cœur de métier

Le chiffre d'affaires total du premier trimestre 2026 s'est élevé à 5,5 milliards de dollars canadiens (CAD), contre 5 milliards l'an dernier, soit une hausse de 10 % sur un an. L'explication est simple : le segment Médias, bien que minoritaire (18 % du chiffre d'affaires total), a bondi de 82 % pour atteindre 988 millions CAD contre 605 millions CAD, grâce à l'acquisition de Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd. (MLSE). En revanche, les revenus des services sans fil sont restés stables et ceux du câble n'ont progressé que de 1 %. La croissance de l'activité semble solide, mais elle est largement portée par les acquisitions.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a grimpé à 438 millions CAD, contre 280 millions CAD l'an dernier, soit une progression de 56,4 %. La baisse des frais financiers (ramenés à 443 millions CAD contre 579 millions CAD) a soutenu les résultats, bien que les pressions sur les coûts et la concurrence pèsent sur la rentabilité opérationnelle.

La situation des flux de trésorerie est plus lisible. Le flux de trésorerie opérationnel a atteint 1,5 milliard CAD, contre 1,3 milliard CAD précédemment, et le flux de trésorerie disponible (free cash flow) s'est établi à 776 millions CAD (contre 318 millions CAD au premier trimestre 2025), principalement en raison d'une réduction des dépenses d'investissement (capex).

Un rebond boursier sans étincelle

Le titre a rempli son rôle cette année, mais pas suffisamment pour combler l'écart avec les attentes. À 45,1 CAD, l'action progresse de 2,4 % sur les 12 derniers mois, tout en restant bien en deçà de son plus haut sur 52 semaines de 56,3 CAD. Les investisseurs ont salué la génération de trésorerie et la croissance des bénéfices, mais ne sont pas encore totalement convaincus par les perspectives de croissance.

La valorisation reflète cette hésitation. Le titre se négocie à 12,2 fois les bénéfices estimés pour l'exercice 2026, une décote nette par rapport à sa moyenne sur trois ans de 18,7 fois. Soit le marché estime que l'entreprise subit un ralentissement structurel, soit il doute de la pérennité des récentes améliorations. Compte tenu de la stagnation des tendances dans le cœur de métier des télécoms, ce scepticisme est facile à justifier.

Le sentiment des analystes reste toutefois positif. Douze des quinze analystes recommandent l'achat, et l'objectif de cours moyen de 60,4 CAD implique un potentiel de hausse de 34,1 %. Ce potentiel est séduisant sur le papier, mais le marché n'est manifestement pas encore conquis.

Des fragilités à surveiller

Rogers Communications semble stable en apparence, mais les risques s'accumulent discrètement. Les activités historiques du sans-fil et du câble croissent peu, et la concurrence devient plus agressive. Le pouvoir de fixation des prix est limité et le taux de désabonnement (churn) commence à augmenter. La réglementation n'est pas non plus favorable, avec une pression accrue sur la couverture et l'accessibilité financière. Si la croissance continue de dépendre des acquisitions plutôt que du cœur de métier, le dossier deviendra plus difficile à défendre. Les flux de trésorerie sont satisfaisants pour l'instant, mais la réduction des investissements ne pourra pas durer éternellement.