Roissy-CDG cité parmi les aéroports les plus polluants, ADP défend sa trajectoire

Le think tank T&E affirme que le principal aéroport français figure en 7e position des infrastructures aériennes les plus polluantes au monde. Et craint que le projet d'extension porté par ADP n'accroisse encore l'empreinte carbone du site d'ici 2050... ADP défend de son côté "une trajectoire de décarbonation ambitieuse".

L'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle a généré 14,7 millions de tonnes (Mt) d'émissions de CO2 en 2023, ce qui le classe au 7e rang des aéroports les plus polluants en CO2 au monde, affirme l'étude "Airport Tracker 2026" publiée par ODI Global avec T&E (Transport & Environment) et l'ICCT (Conseil international pour des transports propres).



Le rapport précise par ailleurs qu'un projet d'extension soumis par Aéroports de Paris (ADP), le gestionnaire du site, vise à passer la capacité de l'aéroport de 82 à 105 millions de passagers par an d'ici 2050 avec une hausse des émissions polluantes estimée à +28% par rapport à un scénario sans travaux.



L'étude indique également que l'activité combinée des aéroports parisiens de Roissy-CDG, Orly, Le Bourget et Beauvais a généré en 2023 trois fois plus d'émissions de CO2 que la ville de Paris. Les décollages et atterrissages auraient ainsi produit plus de 6 300 tonnes d'oxydes d'azote (NOx).



La position d'ADP



De son côté, ADP avait indiqué l'an dernier anticiper une hausse du trafic de l'ordre de 19% entre 2019 et 2050, soit environ 592 000 mouvements d'avions par an (passagers et fret), tandis que le nombre de passagers accueillis progresserait de l'ordre de 38% par rapport à 2019, soit effectivement 105 millions de passagers à l'horizon 2050.



Concernant l'aéroport de Roissy-CDG, ADP indique viser dès 2035 une baisse de 40% des émissions de particules fines et une baisse de 22% des émissions totales de gaz à effet de serre, par rapport à 2019.



A l'horizon 2050, ADP vise "des baisses supplémentaires significatives sur l'ensemble des polluants, avec des émissions de gaz à effet de serre en baisse de 85% par rapport à 2019".



Le groupe met aussi avant son intention de faire de Roissy CDG "un hub énergies bas carbone", via l'électrification, le verdissement des usages au sol, la mise en place d'un puits de géothermie et d'infrastructures visant à accueillir les avions à hydrogène ou encore via l'essor du carburant durable.



ADP s'est par ailleurs engagé sur une trajectoire claire de décarbonation, avec des objectifs certifiés "zéro émission nette" par l'organisme indépendant SBTi en octobre 2024.



1 300 aéroports émettent 1 milliard de tonnes de CO2



A l'échelle mondiale, les vols au départ des 1 300 aéroports analysés ont généré 1 022 Mt de CO2 en 2023, poursuit l'étude dévoilée par T&E. Si l'aviation constituait un pays, elle serait le 5e plus grand émetteur mondial, affirment les auteurs du rapport.



Toujours selon leur enquête, les aéroports ayant généré le plus d'émission de CO2 en 2023 sont Dubai (23,2 Mt), London Heathrow (21 Mt), Los Angeles (18,8), Seoul Incheon (16,8), New York JFK (16,8), Hong Kong (15,1) puis Paris CDG (14,7). Francfort (14,4 Mt), Singapour (14,3) et Doha (14) complètent le top 10.



En début d'après-midi, le titre ADP recule d'environ 0,8% à Paris.