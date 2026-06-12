Roku explore des options stratégiques, dont une possible vente

Roku étudie actuellement une éventuelle vente de l'entreprise et mène des discussions avec au moins un groupe de médias américain en vue d'un rapprochement, selon Bloomberg News. L'information a été bien accueillie par les investisseurs, l'action du spécialiste du streaming progressant de plus de 20% après sa publication. Aucun accord n'aurait toutefois été conclu à ce stade.

Les discussions porteraient sur une combinaison des activités de Roku avec celles d'un acteur des médias, dans un contexte de consolidation accélérée du secteur. La société n'a pas commenté ces informations et rien ne garantit que les négociations aboutiront à une transaction.



Cette réflexion stratégique intervient alors que le marché du streaming devient de plus en plus concurrentiel. Les plateformes doivent composer avec la pression sur les revenus publicitaires, l'évolution des modèles d'abonnement et la montée en puissance de grands groupes mêlant contenus, technologies et distribution. Roku cherche ainsi à renforcer sa position dans un environnement en pleine transformation.