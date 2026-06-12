Roku explore des options stratégiques, dont une possible vente
Roku étudie actuellement une éventuelle vente de l'entreprise et mène des discussions avec au moins un groupe de médias américain en vue d'un rapprochement, selon Bloomberg News. L'information a été bien accueillie par les investisseurs, l'action du spécialiste du streaming progressant de plus de 20% après sa publication. Aucun accord n'aurait toutefois été conclu à ce stade.
Les discussions porteraient sur une combinaison des activités de Roku avec celles d'un acteur des médias, dans un contexte de consolidation accélérée du secteur. La société n'a pas commenté ces informations et rien ne garantit que les négociations aboutiront à une transaction.
Cette réflexion stratégique intervient alors que le marché du streaming devient de plus en plus concurrentiel. Les plateformes doivent composer avec la pression sur les revenus publicitaires, l'évolution des modèles d'abonnement et la montée en puissance de grands groupes mêlant contenus, technologies et distribution. Roku cherche ainsi à renforcer sa position dans un environnement en pleine transformation.
Roku, Inc. est une plateforme de streaming TV présente aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La société permet aux téléspectateurs d'accéder aux contenus qu'ils apprécient, aide les éditeurs de contenu à développer et à monétiser leur audience grâce à la publicité et aux abonnements, et offre aux annonceurs les moyens d'atteindre et d'interagir avec les consommateurs. Les segments d'activité de la société comprennent la publicité, les abonnements et les appareils. Le segment Publicité de la société comprend la vente de publicité numérique, y compris la publicité vidéo directe et programmatique, les publicités intégrées à son interface utilisateur (UI) et les services connexes. Le segment Abonnements de la société comprend la vente d'abonnements aux utilisateurs finaux. Le segment Appareils de la société comprend la vente de lecteurs de streaming, de téléviseurs fabriqués par Roku, de produits et services pour la maison connectée, de produits audio et d'accessoires connexes. La société détient et exploite également The Roku Channel, plateforme proposant des contenus de divertissement premium et gratuits ; Howdy, un service d’abonnement à bas prix ; et Frndly TV, un service de diffusion en continu de télévision en direct.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.