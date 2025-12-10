Rolls-Royce a célébré aujourd'hui l'ouverture officielle de Beijing Aero Engine Services (BAESL), sa nouvelle installation de maintenance, réparation et révision (MRO) une coentreprise avec Air China.
Cette usine permettra de répondre à la demande croissante pour de nouveaux moteurs civils de grande taille.
Située à Pékin, BAESL est la première installation dédiée à la révision des moteurs Trent sur le continent chinois.
Paul Keenan, directeur - opérations de rechange dans l'aviation commerciale chez Rolls-Royce, a déclaré : "L'ouverture de BAESL soutient non seulement notre croissance à long terme sur le marché chinois, mais contribue également à notre ambition d'augmenter significativement notre capacité mondiale de MRO d'ici 2030".
" La Chine est l'un des plus grands et des marchés à fuselage le plus rapide au monde et elle est également essentielle pour Rolls-Royce".
Rolls-Royce Holdings plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de moteurs destinés aux secteurs de l'aéronautique, de la marine et de l'énergie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- moteurs d'avions commerciaux (50,6%) ;
- moteurs d'avions militaires, moteurs navals et centrales nucléaires sous-marines (25,3%) ;
- systèmes d'alimentation électrique et de propulsion (23,9%) : destinés aux centrales énergétiques ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (14%), Allemagne (5,5%), Europe (15,3%), Etats-Unis (30%), Amérique du Nord (1,4%), Chine (7,4%), Asie (13,2%), Moyen-Orient (6,2%), Amérique centrale et du Sud (2,7%), Australasie (2,2%) et Afrique (2,1%).
