Rolls-Royce et le fournisseur britannique de solutions énergétiques pour centres de données AVK ont signé un accord à long terme.
Le nouvel accord-cadre porte sur la capacité de production des générateurs d'urgence de la série 4000 de la MTU pour cinq ans.
Rolls-Royce pourra ainsi bénéficier d'une capacité supplémentaire pour le marché des centres de données et accélère le développement conjoint de solutions innovantes compatibles HVO.
Vittorio Pierangeli, vice-président principal de la production d'énergie chez Rolls-Royce Power Systems, a déclaré : "Avec cet accord, les deux partenaires réaffirment leur engagement à tirer parti de leurs forces combinées pour servir le marché européen florissant des centres de données. Nous avons l'intention d'élargir davantage ce partenariat dans les années à venir. "
Ben Pritchard, DG d'AVK, a rajouté : " Avec Rolls-Royce comme partenaire technologique, nous avons conjointement fait progresser des projets qui s'avèrent réussis à travers toute l'Europe. Nous souhaitons élargir davantage cette collaboration. "
Rolls-Royce Holdings plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de moteurs destinés aux secteurs de l'aéronautique, de la marine et de l'énergie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- moteurs d'avions commerciaux (50,6%) ;
- moteurs d'avions militaires, moteurs navals et centrales nucléaires sous-marines (25,3%) ;
- systèmes d'alimentation électrique et de propulsion (23,9%) : destinés aux centrales énergétiques ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (14%), Allemagne (5,5%), Europe (15,3%), Etats-Unis (30%), Amérique du Nord (1,4%), Chine (7,4%), Asie (13,2%), Moyen-Orient (6,2%), Amérique centrale et du Sud (2,7%), Australasie (2,2%) et Afrique (2,1%).
