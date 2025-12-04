Rolls-Royce a signé un accord à long terme avec AVK

Rolls-Royce et le fournisseur britannique de solutions énergétiques pour centres de données AVK ont signé un accord à long terme.



Le nouvel accord-cadre porte sur la capacité de production des générateurs d'urgence de la série 4000 de la MTU pour cinq ans.



Rolls-Royce pourra ainsi bénéficier d'une capacité supplémentaire pour le marché des centres de données et accélère le développement conjoint de solutions innovantes compatibles HVO.



Vittorio Pierangeli, vice-président principal de la production d'énergie chez Rolls-Royce Power Systems, a déclaré : "Avec cet accord, les deux partenaires réaffirment leur engagement à tirer parti de leurs forces combinées pour servir le marché européen florissant des centres de données. Nous avons l'intention d'élargir davantage ce partenariat dans les années à venir. "



Ben Pritchard, DG d'AVK, a rajouté : " Avec Rolls-Royce comme partenaire technologique, nous avons conjointement fait progresser des projets qui s'avèrent réussis à travers toute l'Europe. Nous souhaitons élargir davantage cette collaboration. "