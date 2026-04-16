Rolls-Royce accélère la décarbonation de ses tests moteurs via le carburant HVO

Le groupe industriel britannique renforce sa stratégie bas carbone en généralisant l'usage d'un diesel renouvelable pour ses bancs d'essai en Allemagne.

Rolls-Royce annonce utiliser désormais de l'huile végétale hydrotraitée (HVO) pour alimenter les principaux bancs d'essai de ses moteurs mtu en Allemagne, permettant d'économiser environ 3 200 tonnes de CO2 d'ici fin 2025.



Le basculement, initié en septembre 2024, a été progressivement étendu aux sites de Friedrichshafen, Augsburg et Ruhstorf, couvrant notamment les moteurs de la série 4000 destinés aux trains, navires et systèmes énergétiques.



À Friedrichshafen, les émissions de CO2 liées aux tests ont reculé d'environ 25% en 2025 par rapport au diesel fossile, avec des gains attendus plus élevés en 2026 grâce à une utilisation annuelle complète du HVO.



Le carburant permet également de réduire les émissions de particules de plus de 40% et les oxydes d'azote jusqu'à 8%.



Le titre Rolls-Royce recule de 2,9% à Londres.