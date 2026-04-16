Rolls-Royce annonce utiliser désormais de l'huile végétale hydrotraitée (HVO) pour alimenter les principaux bancs d'essai de ses moteurs mtu en Allemagne, permettant d'économiser environ 3 200 tonnes de CO2 d'ici fin 2025.
Le basculement, initié en septembre 2024, a été progressivement étendu aux sites de Friedrichshafen, Augsburg et Ruhstorf, couvrant notamment les moteurs de la série 4000 destinés aux trains, navires et systèmes énergétiques.
À Friedrichshafen, les émissions de CO2 liées aux tests ont reculé d'environ 25% en 2025 par rapport au diesel fossile, avec des gains attendus plus élevés en 2026 grâce à une utilisation annuelle complète du HVO.
Le carburant permet également de réduire les émissions de particules de plus de 40% et les oxydes d'azote jusqu'à 8%.
Rolls-Royce Holdings plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de moteurs destinés aux secteurs de l'aéronautique, de la marine et de l'énergie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- moteurs d'avions commerciaux (51,8%) ;
- moteurs d'avions militaires, moteurs navals et centrales nucléaires sous-marines (23,8%) ;
- systèmes d'alimentation électrique et de propulsion (24,4%) : destinés aux centrales énergétiques.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (14,6%), Allemagne (5,8%), Europe (14,6%), Etats-Unis (27,4%), Amérique du Nord (2,5%), Chine (7,1%), Asie (13,5%), Moyen-Orient (7,9%), Afrique (2,8%), Australasie (2%), Amérique centrale et du Sud (1,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.