Rolls-Royce annonce la désignation de Balfour Beatty comme partenaire pour la construction d'installations nucléaires liées aux matières fissiles sur son site de Raynesway à Derby (Royaume-Uni).
Le projet vise à doubler la taille du site des sous-marins pour répondre à la demande de la Royal Navy et au programme trilatéral AUKUS (Australie, Royaume-Uni, États-Unis).
Cette expansion comprendra de nouvelles installations et bureaux, et devrait créer 1170 emplois qualifiés.
Terry Meighan, directeur infrastructures, souligne l'importance nationale de ce chantier pour accélérer la livraison des sous-marins Dreadnought et SSN-AUKUS. Balfour Beatty, déjà retenu pour les constructions non nucléaires, assurera la cohérence de l'ensemble du programme.
Rolls-Royce confie la construction d'installations nucléaires à Balfour Beatty
Publié le 09/09/2025 à 12:04
Partager
-1,33 %
+0,08 %
© Zonebourse.com - 2025
Partager