Rolls-Royce dépasse les attentes, le titre bondit

Tiré par l'ensemble de ses divisions, le groupe britannique a publié des résultats semestriels nettement supérieurs à ceux de l'an dernier et le consensus est aussi largement battu. De quoi donner le sourire aux investisseurs : le titre s'adjuge près de 6% à Londres.

Les résultats financiers publiés ce matin par Rolls-Royce laissent apparaître un résultat net ajusté de 2,034 MGBP à l'issue du 1er semestre, en hausse de 27,4% sur un an, avec un BPA de 22,17 pence (+40%).



En données publiées, le bénéfice net ressort à 1,615 MdGBP (-63%), plombé par des effets de change et l'absence du gain exceptionnel lié à la déconsolidation de Rolls-Royce SMR enregistré en 2025. Le BPA ressort s'établit ainsi à 19,32 pence (-63%).



De son côté, le chiffre d'affaires ajusté progresse de 26% à 11,279 MdsGBP, battant sèchement le consensus S&P qui visait plus modestement 10,17 MdsGBP. L'activité est notamment portée par la croissance des trois divisions du groupe avec +29% pour le segment Civil Aerospace, +17% pour la Défense et +28% pour le pôle Power Systems.



L'EBIT ajusté bondit de 46% à 2,534 MdsGBP (consensus : 1,91 MdsGBP) faisant ressortir une marge opérationnelle ajustée de 22,5%, contre 19,1% un an auparavant, tandis que le free cash flow s'élève à 1,964 MdGBP, en hausse de 24%.



Dans ces conditions, le groupe a annoncé un dividende intérimaire de 6 pence par action et indiqué avoir déjà réalisé 1,4 MdGBP de rachat d'actions sur les 2,5 MdsGBP de son programme 2026.



"Notre transformation continue de porter ses fruits et nous démontrons que Rolls-Royce est aujourd'hui une entreprise très différente de celle qu'elle était par le passé. (...) Ce solide début d'année nous permet de relever nos prévisions pour 2026 malgré le conflit au Moyen-Orient" a commenté le directeur général Tufan Erginbilgic.



Ainsi, Rolls-Royce vise désormais un résultat opérationnel ajusté de 4,7 à 4,9 MdsGBP (contre 4 à 4,2 MdsGBP auparavant) et un free cash flow de 3,8 à 4 MdsGBP (contre 3,6 à 3,8 MdsGBP précédemment). Cette révision à la hausse est soutenue par l'amélioration des marges dans Civil Aerospace, la forte rentabilité de Power Systems et les bonnes performances de l'activité Defence.



Réagissant à cette publication, Jefferies confirme son conseil "achat" sur le titre Rolls-Royce, avec un objectif de cours inchangé à 1 870 pence.

L'analyste met en avant des résultats qui dépassent nettement les attentes, notamment pour le chiffre d'affaires et l'EBIT ajusté. Le broker souligne que les divisions Civil Aerospace, Power Systems et Defence affichent toutes des performances supérieures au haut de leurs objectifs de moyen terme.



Jefferies salue aussi le relèvement des perspectives 2026 et les attribue à des marges plus élevées sur les contrats LTSA, à des rattrapages contractuels plus importants, à une rentabilité renforcée dans Power Systems et à une activité après-vente plus solide dans la Défense.