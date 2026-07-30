Tiré par l'ensemble de ses divisions, le groupe britannique a publié des résultats semestriels nettement supérieurs à ceux de l'an dernier et le consensus est aussi largement battu. De quoi donner le sourire aux investisseurs : le titre s'adjuge près de 6% à Londres.
Les résultats financiers publiés ce matin par Rolls-Royce laissent apparaître un résultat net ajusté de 2,034 MGBP à l'issue du 1er semestre, en hausse de 27,4% sur un an, avec un BPA de 22,17 pence (+40%).
En données publiées, le bénéfice net ressort à 1,615 MdGBP (-63%), plombé par des effets de change et l'absence du gain exceptionnel lié à la déconsolidation de Rolls-Royce SMR enregistré en 2025. Le BPA ressort s'établit ainsi à 19,32 pence (-63%).
De son côté, le chiffre d'affaires ajusté progresse de 26% à 11,279 MdsGBP, battant sèchement le consensus S&P qui visait plus modestement 10,17 MdsGBP. L'activité est notamment portée par la croissance des trois divisions du groupe avec +29% pour le segment Civil Aerospace, +17% pour la Défense et +28% pour le pôle Power Systems.
L'EBIT ajusté bondit de 46% à 2,534 MdsGBP (consensus : 1,91 MdsGBP) faisant ressortir une marge opérationnelle ajustée de 22,5%, contre 19,1% un an auparavant, tandis que le free cash flow s'élève à 1,964 MdGBP, en hausse de 24%.
Dans ces conditions, le groupe a annoncé un dividende intérimaire de 6 pence par action et indiqué avoir déjà réalisé 1,4 MdGBP de rachat d'actions sur les 2,5 MdsGBP de son programme 2026.
"Notre transformation continue de porter ses fruits et nous démontrons que Rolls-Royce est aujourd'hui une entreprise très différente de celle qu'elle était par le passé. (...) Ce solide début d'année nous permet de relever nos prévisions pour 2026 malgré le conflit au Moyen-Orient" a commenté le directeur général Tufan Erginbilgic.
Ainsi, Rolls-Royce vise désormais un résultat opérationnel ajusté de 4,7 à 4,9 MdsGBP (contre 4 à 4,2 MdsGBP auparavant) et un free cash flow de 3,8 à 4 MdsGBP (contre 3,6 à 3,8 MdsGBP précédemment). Cette révision à la hausse est soutenue par l'amélioration des marges dans Civil Aerospace, la forte rentabilité de Power Systems et les bonnes performances de l'activité Defence.
Réagissant à cette publication, Jefferies confirme son conseil "achat" sur le titre Rolls-Royce, avec un objectif de cours inchangé à 1 870 pence. L'analyste met en avant des résultats qui dépassent nettement les attentes, notamment pour le chiffre d'affaires et l'EBIT ajusté. Le broker souligne que les divisions Civil Aerospace, Power Systems et Defence affichent toutes des performances supérieures au haut de leurs objectifs de moyen terme.
Jefferies salue aussi le relèvement des perspectives 2026 et les attribue à des marges plus élevées sur les contrats LTSA, à des rattrapages contractuels plus importants, à une rentabilité renforcée dans Power Systems et à une activité après-vente plus solide dans la Défense.
Rolls-Royce Holdings plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de moteurs destinés aux secteurs de l'aéronautique, de la marine et de l'énergie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- moteurs d'avions commerciaux (51,8%) ;
- moteurs d'avions militaires, moteurs navals et centrales nucléaires sous-marines (23,8%) ;
- systèmes d'alimentation électrique et de propulsion (24,4%) : destinés aux centrales énergétiques.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (14,6%), Allemagne (5,8%), Europe (14,6%), Etats-Unis (27,4%), Amérique du Nord (2,5%), Chine (7,1%), Asie (13,5%), Moyen-Orient (7,9%), Afrique (2,8%), Australasie (2%), Amérique centrale et du Sud (1,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.