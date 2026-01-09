Rolls-Royce développe un centre de maintenance d'envergure mondiale à Istanbul

Ce nouveau site stratégique vise à soutenir la croissance de la flotte d'Airbus A350 et A330neo, tout en augmentant de manière significative les capacités de service après-vente du motoriste britannique.

Rolls-Royce et Turkish Technic ont officiellement lancé les travaux d'un centre de pointe pour l'entretien, la réparation et la révision (MRO) à l'aéroport d'Istanbul.



Prévue pour être opérationnelle fin 2027, cette installation traitera les moteurs Trent XWB-84, XWB-97 et Trent 7000. Avec une capacité de 200 visites d'ateliers par an, le site deviendra l'un des plus importants d'Europe. Il accompagnera notamment la flotte de Turkish Airlines, devenue le plus grand opérateur mondial de moteurs Trent XWB après une commande historique fin 2023.



"Cet investissement représente une expansion majeure de nos capacités techniques et de notre capacité de service", a souligné Ahmet Bolat, p.-d.g. de Turkish Technic. Ce partenariat renforce l'infrastructure de soutien aux contrats de maintenance à long terme TotalCare du groupe britannique.



Sur les coups de 10h, le titre progressait de quelque 0,6% à Londres.