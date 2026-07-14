Rolls-Royce équipe une nouvelle frégate furtive de la marine indienne

Le groupe britannique renforce sa présence dans les programmes navals indiens avec la mise en service d'un nouveau bâtiment et la fourniture de systèmes de production d'électricité.

Rolls-Royce annonce que 4 groupes électrogènes mtu 12V 396 TE54 ont été installés à bord de l'INS Mahendragiri, 6e frégate furtive de la classe Nilgiri mise en service par la marine indienne. Chaque groupe fournit une puissance de 1 MW pour répondre aux besoins opérationnels du navire.



Le groupe rappelle que l'INS Agray et l'INS Dunagiri, mis en service le 21 juin, sont également équipés de solutions mtu. L'INS Agray, un bâtiment de lutte anti-sous-marine en eaux peu profondes, est propulsé par 3 moteurs mtu 20V 4000 M93L, tandis que l'INS Dunagiri embarque les mêmes groupes électrogènes mtu 12V 396 TE54 que l'INS Mahendragiri.



Cette nouvelle mise en service s'inscrit dans le partenariat de longue date entre Rolls-Royce et la marine indienne et accompagne la modernisation des capacités navales du pays.



Le titre recule de 2,3% ce matin à la Bourse de Londres.

