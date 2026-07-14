Rolls-Royce annonce que 4 groupes électrogènes mtu 12V 396 TE54 ont été installés à bord de l'INS Mahendragiri, 6e frégate furtive de la classe Nilgiri mise en service par la marine indienne. Chaque groupe fournit une puissance de 1 MW pour répondre aux besoins opérationnels du navire.
Le groupe rappelle que l'INS Agray et l'INS Dunagiri, mis en service le 21 juin, sont également équipés de solutions mtu. L'INS Agray, un bâtiment de lutte anti-sous-marine en eaux peu profondes, est propulsé par 3 moteurs mtu 20V 4000 M93L, tandis que l'INS Dunagiri embarque les mêmes groupes électrogènes mtu 12V 396 TE54 que l'INS Mahendragiri.
Cette nouvelle mise en service s'inscrit dans le partenariat de longue date entre Rolls-Royce et la marine indienne et accompagne la modernisation des capacités navales du pays.
Le titre recule de 2,3% ce matin à la Bourse de Londres.
Rolls-Royce Holdings plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de moteurs destinés aux secteurs de l'aéronautique, de la marine et de l'énergie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- moteurs d'avions commerciaux (51,8%) ;
- moteurs d'avions militaires, moteurs navals et centrales nucléaires sous-marines (23,8%) ;
- systèmes d'alimentation électrique et de propulsion (24,4%) : destinés aux centrales énergétiques.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (14,6%), Allemagne (5,8%), Europe (14,6%), Etats-Unis (27,4%), Amérique du Nord (2,5%), Chine (7,1%), Asie (13,5%), Moyen-Orient (7,9%), Afrique (2,8%), Australasie (2%), Amérique centrale et du Sud (1,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.