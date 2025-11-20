Rolls-Royce et Emirates ont signé un accord pour la maintenance des moteurs Trent 900 des A380

Rolls-Royce et Emirates ont signé un protocole d'accord accordant à Emirates les droits d'effectuer la maintenance, la réparation et la révision de leurs propres moteurs Trent 900 de leur flotte d'A380.



Parallèlement, l'accord TotalCare couvrant la flotte de Trent 900 a également été prolongé jusqu'aux années 2040.



Emirates réalisera les réparations du boîtier de ventilateur dans l'installation et Rolls-Royce maintiendra la capacité de réparation des modules au sein du réseau mondial.



Paul Keenan, directeur des opérations aftermarket de l'aviation commerciale chez Rolls-Royce, a déclaré : Notre réseau mondial combine un solide mélange d'installations appartenant à Rolls-Royce, de coentreprises et de collaborations stratégiques avec des partenaires industriels'.