Rolls-Royce fournit des groupes électrogènes mobiles aux Pays-Bas

Rolls-Royce annonce, en consortium avec Flexpowernet, avoir remporté un contrat du gestionnaire de réseau néerlandais Stedin pour la fourniture de 24 groupes électrogènes mobiles au gaz mtu. Ces unités, d'une puissance totale de 60 MW, seront déployées à partir de l'hiver 2026 dans la province d'Utrecht pour sécuriser l'approvisionnement électrique face aux goulets d'étranglement du réseau.



Chaque bloc de production, composé de 4 générateurs, développera 10 MW. Cette solution modulable permettra d'alimenter environ 60 000 foyers et d'être déplacée selon les besoins. Stedin souligne que cette approche constitue une première aux Pays-Bas pour faire face à une surcharge de réseau estimée à 250 MW dès 2026.



Rolls-Royce prendra en charge l'ingénierie, la construction et la maintenance, avec une garantie de disponibilité sur 10 ans. Les installations sont prévues pour fonctionner temporairement jusqu'en 2036, le temps que le réseau soit renforcé.