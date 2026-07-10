Rolls-Royce investit 24 MUSD pour doubler sa capacité de production dans le Minnesota

Le motoriste renforce son outil industriel aux Etats-Unis avec un nouveau centre logistique destiné à soutenir la demande croissante en systèmes d'alimentation de secours pour les infrastructures critiques.

Rolls-Royce annonce l'inauguration d'un nouveau centre d'opérations logistiques de 250 000 pieds carrés à Mankato (Minnesota), représentant un investissement de 24 millions de dollars. Implantée à proximité de son site de production existant, cette extension permettra de plus que doubler, d'ici fin 2026, la capacité de production des groupes électrogènes mtu Series 4000 destinés aux infrastructures critiques en Amérique.



Le projet s'accompagne de la création de plus de 100 emplois, soit une hausse d'environ 20% des effectifs locaux. Les groupes électrogènes assemblés à Mankato intègrent des moteurs mtu Series 4000 produits sur le site de Rolls-Royce à Aiken, en Caroline du Sud, qui a fait l'objet d'un investissement de 75 MUSD annoncé en juillet 2025.



Selon Jörg Stratmann, directeur général de Rolls-Royce Power Systems, cet investissement doit permettre au groupe de répondre à la demande croissante en solutions d'alimentation de secours indépendantes, notamment pour les hôpitaux, les aéroports, les sites industriels et les centres de données. Rolls-Royce indique que ses systèmes alimentent déjà plus de 25% des centres de données américains.



Le titre recule de 0,9% ce matin à Londres ce qui ne l'empêche pas de signer une importante progression, de l'ordre de 23%, depuis le début de l'année.

