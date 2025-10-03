Rolls-Royce a présenté de nouveaux moteurs à gaz mtu dotés d'une capacité de démarrage rapide, ce qui les rend particulièrement adaptés à l'alimentation des centres de données et à la stabilisation du réseau électrique.
À partir de 2026, le nouveau moteur 20 cylindres de la série 4000 L64 mtu destiné au marché 60 Hz (principalement en Amérique du Nord) sera en mesure de fournir sa pleine puissance de 2,8 mégawatts en seulement 45 secondes.
Les versions actuelles des groupes électrogènes à gaz de la série mtu 4000 pour 50 Hz et 60 Hz sont déjà disponibles dans le monde entier avec une capacité de démarrage rapide de 120 secondes.
Kevin McKinney, vice-président des ventes Powergen Amériques chez Rolls-Royce Power Systems, a déclaré : 'Cette solution de démarrage rapide de 45 secondes avec une puissance de sortie plus élevée représentera une avancée significative pour nos clients et leur capacité à sécuriser l'alimentation de leurs opérations'.
Rolls-Royce Holdings plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de moteurs destinés aux secteurs de l'aéronautique, de la marine et de l'énergie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- moteurs d'avions commerciaux (50,6%) ;
- moteurs d'avions militaires, moteurs navals et centrales nucléaires sous-marines (25,3%) ;
- systèmes d'alimentation électrique et de propulsion (23,9%) : destinés aux centrales énergétiques ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (14%), Allemagne (5,5%), Europe (15,3%), Etats-Unis (30%), Amérique du Nord (1,4%), Chine (7,4%), Asie (13,2%), Moyen-Orient (6,2%), Amérique centrale et du Sud (2,7%), Australasie (2,2%) et Afrique (2,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.