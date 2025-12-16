Rolls-Royce lance les essais du moteur AE 1107 pour l'armée américaine

Rolls-Royce annonce le début des essais du moteur AE 1107 pour le programme MV-75 Future Long Range Assault Aircraft (FLRAA) de l'armée américaine.



Chaque MV-75 FLRAA sera équipé de deux moteurs Rolls-Royce AE 1107F, dotés d'une densité de puissance de classe mondiale, de commandes conformes aux normes cyber et d'une technologie de survie.



Les essais moteurs sont en cours sur le campus de fabrication de Rolls-Royce à Indianapolis, son plus grand site aux États-Unis,



Rolls-Royce a investi plus d'un milliard de dollars pour les améliorations technologiques et les installations au cours de la dernière décennie pour soutenir des programmes du Département de la Défense américain comme le MV-75 FLRAA.



Candice Bineyard, directrice du développement commercial américain et des programmes futurs pour Rolls-Royce Defense, a déclaré : "Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec l'armée américaine et nos partenaires industriels pour fournir une solution de propulsion ultra-moderne avec des moteurs AE 1107F, ainsi qu'une conception de système entièrement intégrée. "