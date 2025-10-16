Rolls-Royce annonce le lancement de LessorCare+, avec le leader de la location d'avions Avolon.
LessorCare+ offre aux bailleurs une vision et un soutien étendus en matière de transactions, de gestion de flotte, de transitions et d'expertise technique.
Cette solution est conçue pour simplifier les complexités de la gestion des moteurs en offrant une suite de services intégrés qui améliorent la transparence, réduisent les risques et améliorent la planification du cycle de vie.
Luke Mallows, SVP - Marketing & Leasing, Rolls-Royce, a déclaré : 'Ce lancement marque une autre étape importante dans notre relation et notre collaboration de longue date avec Avolon, qui soutient sa flotte croissante d'avions équipés de moteurs Trent. Il s'agit également d'une étape importante dans notre parcours continu visant à répondre aux besoins des propriétaires et des bailleurs d'actifs, l'un de nos groupes de clients les plus importants'.
Rolls-Royce Holdings plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de moteurs destinés aux secteurs de l'aéronautique, de la marine et de l'énergie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- moteurs d'avions commerciaux (50,6%) ;
- moteurs d'avions militaires, moteurs navals et centrales nucléaires sous-marines (25,3%) ;
- systèmes d'alimentation électrique et de propulsion (23,9%) : destinés aux centrales énergétiques ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (14%), Allemagne (5,5%), Europe (15,3%), Etats-Unis (30%), Amérique du Nord (1,4%), Chine (7,4%), Asie (13,2%), Moyen-Orient (6,2%), Amérique centrale et du Sud (2,7%), Australasie (2,2%) et Afrique (2,1%).
