Rolls-Royce met en service une centrale à gaz avec captage de CO2 au Royaume-Uni

Rolls-Royce annonce, aux côtés de Landmark Power Holdings et d'ASCO Carbon Dioxide, la mise en service d'une centrale à gaz de 10 MW à Worksop (Royaume-Uni), intégrant un système de captage et de liquéfaction du CO2 issu des moteurs mtu. L'installation alimente environ 10 000 foyers en électricité tout en utilisant la chaleur produite pour les processus de captage et le chauffage local. Jusqu'à 30 000 tonnes de CO2 seront captées chaque année, fournissant une nouvelle source de revenus via des ventes à l'industrie alimentaire, notamment pour la carbonatation des boissons. Rolls-Royce a fourni six unités de cogénération mtu et assurera la maintenance pendant 10 ans. Le projet, premier du concept FLEXPOWER PLUS, vise à combiner production flexible d'électricité, récupération de chaleur et captage de carbone pour soutenir la transition énergétique et offrir des solutions modulaires et exportables.