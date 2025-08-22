Rolls-Royce Holdings plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de moteurs destinés aux secteurs de l'aéronautique, de la marine et de l'énergie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - moteurs d'avions commerciaux (50,6%) ; - moteurs d'avions militaires, moteurs navals et centrales nucléaires sous-marines (25,3%) ; - systèmes d'alimentation électrique et de propulsion (23,9%) : destinés aux centrales énergétiques ; - autres (0,2%). La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (14%), Allemagne (5,5%), Europe (15,3%), Etats-Unis (30%), Amérique du Nord (1,4%), Chine (7,4%), Asie (13,2%), Moyen-Orient (6,2%), Amérique centrale et du Sud (2,7%), Australasie (2,2%) et Afrique (2,1%).