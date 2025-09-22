Rolls-Royce pilote le projet européen UNIFIED pour l'aviation décarbonée

Rolls-Royce annonce avoir été choisi par le programme Clean Aviation de l'Union européenne pour diriger UNIFIED, l'un des 12 nouveaux projets visant à transformer et décarboner l'aviation, bénéficiant d'un financement global d'environ 945 MEUR.



Le consortium UNIFIED regroupe des partenaires industriels, académiques et de recherche en France, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Espagne et Royaume-Uni. Le projet prévoit notamment des essais au sol d'un démonstrateur UltraFan pour les futurs avions moyen-courriers, ainsi que la préparation d'activités en vue d'un futur essai en vol.



Alan Newby, directeur de la recherche et de la technologie chez Rolls-Royce, souligne que cette sélection confirme l'engagement du groupe à 'réduire l'impact environnemental de l'aviation' grâce à une technologie de nouvelle génération offrant des performances accrues en consommation, bruit et émissions.